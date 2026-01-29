Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Ιωάννινα: Άνοιξαν πυρ κατά βίλας - Πληροφορίες και για καταδίωξη

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (28/01) σε περιοχή κοντά στα Ιωάννινα, με επιβαίνοντα οχήματος να ανοίγει πυρ κατά κατοικίας επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε το Action24, περί τις 21:00 ένα πολυτελές όχημα, που βρέθηκε έξω από την πολυτελή κατοικία στην περιοχή της Ζωοδόχου, άνοιξε πυρ.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ανταπόδοση των πυρών από πλευράς των ενοίκων του οικήματος.

Στη συνέχεια το όχημα αποχώρησε από το σημείο, αλλά - κατά την ίδια πηγή - υπήρξε καταδίωξη του από δύο άλλα αυτοκίνητα, που πιθανώς ανήκαν στο σπίτι.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που εντόπισε το όχημα εγκαταλελειμμένο. Έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια όπου και εξετάζεται.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι, ήταν κλειδωμένο δεν εντόπισαν κανέναν, άρα δεν υπάρχουν μαρτυρίες από τους ενοίκους, ούτε και πληροφορίες για το εάν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.



