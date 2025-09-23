Nespresso Professional: Back to Work με το Νέο Automatic Order και τη νέα ποικιλία Amaretti Decaffeinato

Η επιστροφή στη δουλειά είναι η ιδανική στιγμή για επαναπροσδιορισμό, για επιλογές που κάνουν τη διαφορά στην εμπειρία της εργασίας. Η Nespresso Professional κάνει την επιστροφή στο γραφείο πιο απολαυστική, προσφέροντας σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους μια λύση που συνδυάζει ποιότητα, απλότητα και προνόμια: την υπηρεσία “Automatic Order”.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνδρομής που παρέχει δωρεάν την επαγγελματική μηχανή Zenius, 150 κάψουλες καφέ κάθε μήνα, καθώς και μια σειρά από προνόμια όπως -5% έκπτωση στον καφέ, -20% σε αξεσουάρ, δωρεάν σέρβις της μηχανής, μεταφορικά και ανακύκλωση καψουλών. Με κόστος από 59€/μήνα, οι επαγγελματικοί χώροι εξασφαλίζουν καθημερινή απόλαυση και αξιόπιστη λειτουργία.

Η επαγγελματική μηχανή Zenius, με τον κομψό και εργονομικό σχεδιασμό της, ανταποκρίνεται άψογα στις ανάγκες μικρών και μεσαίων γραφείων, αιθουσών συσκέψεων, χώρων υποδοχής ή self-service σημείων. Γρήγορη, αξιόπιστη και εύχρηστη, παρασκευάζει έως και 70 ροφήματα την ώρα με το πάτημα ενός κουμπιού, φέρνοντας τον επαγγελματικό καφέ στο επίκεντρο.

Ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία καφέ, η Nespresso Professional παρουσιάζει τη νέα ποικιλία Amaretti Decaffeinato. Πρόκειται για μια ποικιλία καφέ χωρίς καφεΐνη με πλούσιο άρωμα αμυγδάλου και μπισκότου, βασισμένο σε κόκκους 100% Arabica από Κολομβία και Βραζιλία. Ιδανικός για κάθε στιγμή της ημέρας, ζεστός ή κρύος, ο Amaretti Decaffeinato φέρνει νέα διάσταση στην καθημερινή απόλαυση, κάθε στιγμή της ημέρας.

Ο επαγγελματικός σας χώρος γίνεται πιο απολαυστικός με την υπηρεσία “Automatic Order”. Μάθετε περισσότερα στο www.nespresso-pro.gr/automatic-order/

