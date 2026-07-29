NEW LOOK, SAME GREAT TASTE: Το ανανεωμένο Food Court του Mediterranean Cosmos σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε ξανά

Διατηρώντας όλα όσα το έχουν καθιερώσει ως σημείο συνάντησης, η νέα του εικόνα αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών και διαμορφώνει έναν χώρο ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας: από μια σύντομη στάση για καφέ ή snack μέχρι ένα γεύμα με φίλους και οικογένεια.

Οι αγαπημένες προτάσεις εστίασης του Mediterranean Cosmos καλύπτουν κάθε διάθεση και περίσταση. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις γλυκές δημιουργίες των Cinnabon, Dada’s House/Chillbox, Fregio και Τερκενλή, καθώς και δημοφιλείς επιλογές από τα everest, KFC, Domino’s Pizza, Pax Burgers και Goody’s Burger House.

Το Mongo Asian Food, το Esteban, το Falafel – Taste Middle East και το Hot Pot Pasteria φέρνουν στον χώρο γεύσεις και επιρροές από διαφορετικές κουζίνες του κόσμου. Παράλληλα, τα Γύρος Προεδρικός, Λάδι & Ρίγανη, Μικρός Βοριάς και Το Παραδοσιακό προσφέρουν αγαπημένες προτάσεις της ελληνικής κουζίνας.

Την ποικιλία συμπληρώνουν το Hot Dog King, το Join Healthy Food & Juice Bars και Το Χρυσό, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιλογών για κάθε προτίμηση, από ένα γρήγορο snack έως ένα απολαυστικό γεύμα.

Με νέα αισθητική, αναβαθμισμένους χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών και τις ίδιες αγαπημένες γεύσεις, το ανανεωμένο Food Court του Mediterranean Cosmos γίνεται το ιδανικό σημείο για έναν καφέ στο διάλειμμα της ημέρας, ένα χαλαρό γεύμα ή χρόνο με την παρέα και την οικογένεια.

Νέα εικόνα. Οι ίδιες αγαπημένες γεύσεις.



Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr