Αθηνά Οικονομάκου: «Μη με σκας, παρακαλώ να αποχωρήσετε» – Η πληρωμένη απάντηση σε... καλοπροαίρετα σχόλια

Τις προηγούμενες ημέρες η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα δυο παιδιά της στη Μύκονο και σε μια ανάρτηση που έκανε χθες (28/7) στο προφίλ της στο Instagram με φωτογραφίες της από το Νησί των Ανέμων, τα κολακευτικά σχόλια έπεσαν «βροχή», ενώ δεν έλειψαν και τα κακόβουλα σχόλια.

Έτσι, όταν μια γυναίκα σχολίασε ότι η Αθηνά Οικονομάκου είναι «από τις πιο όμορφες Ελληνίδες», μια άλλη της απάντησε: «Επίσκεψη σε οφθαλμίατρο ή πρέπει να κάνεις κοπλιμέντο για προωθητικούς λόγους; Αν κρεμάσουν τις όμορφες, τζάμπα θα πάει το κορίτσι...».

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Το σχόλιο έπεσε στην αντίληψη της γνωστής ηθοποιού, η οποία έκανε screenshot τη στιχομυθία και την πόσταρε σε insta story, σχολιάζοντας με τη σειρά της η ίδια:

Το insta story της Αθηνάς Οικονομάκου | @athinao1konomakou - Instagram

«Τι σας έλεγα; Δεν μελέταγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε.

Σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά! Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολλοί - πάρα πολλοί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθηνά Οικονομάκου επιλέγει να απαντήσει σε κακόβουλα σχόλια. Δεν ξεχνάμε στο παρελθόν την επική απάντηση σε παρόμοια περίπτωση όταν είχε προτείνει σε γυναίκα να βρεθούν από κοντά για να της πει πρόσωπο με πρόσωπο όσα... της είχε στείλει σε προσωπικό μήνυμα.

Πριν από λίγες ημέρες πάλι η γνωστή ηθοποιός είχε ανεβάσει αρκετές πόζες της από παραλία της Μυκόνου μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα και τα δύο παιδιά της και δέχτηκε ένα «καλοπροαίρετο» σχόλιο που δεν άφησε αναπάντητο.

Μια γυναίκα της έγραψε «Υπερέκθεση, κουράστηκα λίγο. Ναι, κούκλα κούκλος, αλλά κουράστηκα με το ίδιο μοτίβο συνέχεια» με την Αθηνά Οικονομάκου να της απαντά όλο νόημα «μη με σκας».

Εκείνη στη συνέχεια έγραψε: «Καλημέρα, μόλις ήρθα δουλειά. Μην σκας με τόσο μικρά πράγματα. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα από ένα προσωπικό καλοπροαίρετο σχόλιο. Η ειρωνεία δεν θα σε βοηθήσει».

Αθηνά Οικονομάκου: Η απάντηση σε «καλοπροαίρετο» σχόλιο | @athinao1konomakou - Instagram

Σε εκείνο το σημείο η Αθηνά Οικονομάκου της απάντησε ότι «έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να ηρεμήσω και να το ξεπεράσω το καλοπροαίρετο προσωπικό σου σχόλιο» και κάπου εκεί έκλεισε το όλο θέμα.