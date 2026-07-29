Παραίτηση-βόμβα της Μίνας Καραμήτρου από το OPEN: Το παρασκήνιο και η φημολογία

Την παραίτησή της από το κανάλι του Open φέρεται να έχει υποβάλει η Μίνα Καραμήτρου, η οποία φέτος παρουσίαζε με επιτυχία μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη την εκπομπή «Δέκα Παντού» στην πρωινή ζώνη του σταθμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν η Μίνα Καραμήτρου είχε εκφράσει ενστάσεις και παράπονα στη διοίκηση του Open επειδή επιθυμούσε να αξιοποιηθεί από τον σταθμό και με άλλο τρόπο πέραν του «Δέκα Παντού».
Η γνωστή δημοσιογράφος ασχολείται με το αστυνομικό ρεπορτάζ από το 1993, έχοντας ξεκινήσει την πορεία της από το Mega και έχοντας καλύψει πολύκροτες υποθέσεις, ενώ στο Open βρίσκεται τα τελευταία χρόνια και αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ενημερωτικού τομέα του σταθμού.
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