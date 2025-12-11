Το Nice n Easy Piraeus Tower παρουσιάζει τον Δημήτρη Χριστοφορίδη με τη νέα του παράσταση «Λέω να πάρω Κάκτο» στον χώρο του Cloud 9

Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης επιστρέφει φέτος με τη νέα του stand-up comedy παράσταση «Λέω να πάρω Κάκτο», και το Nice n Easy Piraeus Tower τον υποδέχεται στον χώρο του Cloud 9 στον τρίτο όροφο του εμβληματικού Πύργου Πειραιά, μετατρέποντας τις βραδιές μας σε γιορτή γέλιου, ρεαλισμού και καυστικού χιούμορ.

Μία παράσταση που σχολιάζει με χιούμορ, τρυφερότητα και αυτοσαρκασμό τη δική του δεκαετία των 40 — εκεί όπου η πιο “σοβαρή” και δεσμευτική απόφαση που μοιάζει ικανός να πάρει είναι… η αγορά ενός κάκτου.

Με περισσότερες από 1.000 παραστάσεις σε Αθήνα και περιφέρεια από το ξεκίνημά του στις «Νύχτες Κωμωδίας», ο Δημήτρης Χριστοφορίδης φέρνει στη σκηνή νέα κείμενα, συνεχή sold out και το γνώριμο, κοφτερό του χιούμορ.

Ευστροφία, εμπειρία και ειλικρίνεια μπλέκονται σε μια παράσταση που “τσιγκλάει” τις ανασφάλειες και τις πιο τρυφερές απορίες της μέσης ηλικίας — ενώ, ταυτόχρονα, κλείνει πονηρά το μάτι στους μικρότερους.

Η νέα του παράσταση είναι ένα “υπαρξιακό” stand up που καλεί το κοινό να μετακινηθεί — έστω και λίγο.

Και κάπου εκεί, μέσα στη μετακίνηση, γεννιέται το πιο ουσιαστικό γέλιο.

Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο ίδιος.

Μία μίξη καθημερινών παρατηρήσεων, προσωπικών διλημμάτων, εσωτερικής αναζήτησης και σαρκαστικής κωμωδίας.

Όπως λέει κι ο ίδιος:

“Αν πρέπει να μεγαλώσεις, τουλάχιστον να το κάνεις με φαΐ, φίλους… και έναν κάκτο στο περβάζι.”