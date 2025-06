Novibet: Τριπλή διάκριση στα Dime Awards

Η Novibet απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα φετινά Dime - Digital Media Awards, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στον χώρο του digital content και των social media.

Οι βραβεύσεις αυτές ενισχύουν τη θέση της εταιρείας ως πρωτοπόρου στην ψηφιακή επικοινωνία, με στοχευμένες πρακτικές που συνδυάζουν καινοτομία και αυθεντικότητα, ενισχύοντας τη σχέση του brand με το κοινό.

Συγκεκριμένα:

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Use of TikTok, για τη δυναμική και ευέλικτη στρατηγική περιεχομένου που αξιοποίησε αυθεντικές αφηγήσεις, διαδραστικά challenges και συνεργασίες με δημοφιλείς creators. Το TikTok κανάλι της Novibet ξεπέρασε τους 49.000 followers και τα 24 εκατομμύρια προβολές, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της Gen Z με τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

• Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Best Use of YouTube, για το κανάλι που μετρά περισσότερους από 100.000 συνδρομητές και προσφέρει σταθερή ροή πρωτότυπων ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών. Η στρατηγική περιεχομένου ενισχύει την αλληλεπίδραση με το κοινό, συνδέοντας τον αθλητισμό με ευρύτερες θεματικές.

• Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Use of Facebook, για την ολοκληρωμένη στρατηγική σε Facebook και Instagram, που αξιοποιεί δεδομένα, συνέπεια στο brand storytelling και περιεχόμενο υψηλής απήχησης. Το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 106 εκατομμύρια impressions και αύξηση της βάσης των followers κατά 296%.

Η Έλενα Μπάρμπα, Director of Marketing Communication της Novibet, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τις φετινές διακρίσεις μας στα Dime Awards, είναι μια επιβράβευση της δημιουργικής δουλειάς και της συνέπειας της ομάδας μας. Στη Novibet πιστεύουμε στη δύναμη του περιεχομένου και τη σύνδεση με το κοινό με αυθεντικό τρόπο. Δίνουμε χώρο στις ιδέες της ομάδας, ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και επενδύουμε σε περιεχόμενο που εξελίσσεται συνεχώς».

Οι τρεις αυτές διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω την αναγνώριση της Novibet ως έναν από τους πιο καινοτόμους brand storytellers στον χώρο του sports marketing. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν την ικανότητά της να αναπτύσσει πλατφόρμες επικοινωνίας που συνδυάζουν τεχνολογία, δημιουργικότητα και αυθεντική σύνδεση με το κοινό.