Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 μετατρέπεται στη μεγαλύτερη αθλητική και μουσική γιορτή της Ελλάδας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 έχει αρχίσει. Από τις 5 έως τις 10 Μαΐου, η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο της διεθνούς αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου, φιλοξενώντας μία διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου με τη μουσική, τις ανοιχτές δράσεις για το κοινό και τη ζωντανή ενέργεια των πόλεων που υποδέχονται τον αγώνα.

Με 120 pro riders, 20 ομάδες και διαδρομές που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και τη δυναμική της χώρας, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ταξιδεύει από τα Ιωάννινα έως την Αθήνα, μεταφέροντας την εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή της απήχηση, με παρουσία σε 25 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, live καλύψεις, και στις 5 ηπείρους, ενώ στην Ελλάδα η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ και το ERTFLIX.

Κεντρικό σύνθημα της φετινής εμπειρίας είναι το: Follow the Tour – Ride the Beat

Ένα κάλεσμα στο κοινό να ακολουθήσει τον αγώνα, να δει από κοντά τους κορυφαίους αθλητές, να ζήσει τους τερματισμούς και να συμμετάσχει στις δωρεάν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τις ΔΕΗ Fan Zones, τις παράλληλες δράσεις και τις εκπλήξεις που θα συνοδεύουν τη διοργάνωση σε κάθε μεγάλο σταθμό της.

Οι πόλεις δεν θα είναι απλώς σημεία εκκίνησης και τερματισμού. Θα είναι το κέντρο της γιορτής.

Το πρόγραμμα του αγώνα και του Ride the Beat

5 Μαΐου | Ιωάννινα – Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων

Η αυλαία ανοίγει στην Πλατεία Μαβίλη, με την επίσημη παρουσίαση των 20 ομάδων που θα συμμετάσχουν στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Τα Ιωάννινα υποδέχονται τη διοργάνωση με μία μεγάλη ανοιχτή γιορτή και τη συναυλία της Ανδρομάχης, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη του φετινού Γύρου.

6 Μαΐου | 1ο Ετάπ: Ιωάννινα – Αγρίνιο

Η αγωνιστική δράση ξεκινά από τα Ιωάννινα και οδηγεί τους 120 pro riders στο Αγρίνιο, στον πρώτο μεγάλο τερματισμό της διοργάνωσης.

Στην Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, ο τερματισμός του ετάπ συνδέεται με το Ride the Beat, με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα να ανεβαίνει στη σκηνή και την πόλη να υποδέχεται τους αθλητές και τους νικητές.

7 Μαΐου | 2ο Ετάπ: Καρπενήσι – Λάρισα

Το δεύτερο ετάπ φέρνει τον αγώνα από το Καρπενήσι στη Λάρισα, με σημαντικά περάσματα, σπριντ και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, η Λάρισα ζει τον τερματισμό και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ride the Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας.

8 Μαΐου | 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία

Το τρίτο ετάπ, από τον Βόλο στη Λαμία, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τη μάχη του Πηλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή.

Στον τερματισμό, στο Parking του Εκθεσιακού Κέντρου Λαμίας, η Ανδρομάχη επιστρέφει στη σκηνή του Ride the Beat, σε μία μεγάλη γιορτή για τη Λαμία και τη Στερεά Ελλάδα.

9 Μαΐου | 4ο Ετάπ: Αταλάντη – Πάρνηθα

Η προτελευταία αγωνιστική ημέρα οδηγεί τους αθλητές από την Αταλάντη στην Πάρνηθα, σε ένα ετάπ με ιδιαίτερη αγωνιστική ένταση και θεαματικό φινάλε.

Η Πάρνηθα θα βρεθεί στο επίκεντρο όχι μόνο για τον τερματισμό των επαγγελματιών, αλλά και για τη συμμετοχή ερασιτεχνών ποδηλατών στην ειδική ανάβαση Mont Parnes, σε μια δράση που συνδέει τον επαγγελματικό αγώνα με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, σε συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece με την Ermis Cycling Team.

10 Μαΐου | 5ο Ετάπ: Πειραιάς – Αθήνα / Σύνταγμα

Η διοργάνωση κορυφώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου, με το μεγάλο φινάλε στο κέντρο της Αθήνας.

Το 5ο ετάπ ξεκινά από τον Πειραιά και καταλήγει στην Πλατεία Συντάγματος, όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της γενικής κατάταξης, μπροστά στο ελληνικό κοινό και στις διεθνείς τηλεοπτικές κάμερες.

Από τις 12:00, το Ride the Beat μετατρέπει το Σύνταγμα σε σημείο συνάντησης για όλη την πόλη, με τους Stavento, την Ήβη Αδάμου, την Evangelia, την Kira May Cry και DJ sets με τον Νίκο Μάρκογλου και τη Μαρία Φραγκάκη, σε ένα εντυπωσιακό φινάλε για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και οι δράσεις στις ΔΕΗ Fan Zones είναι ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη πρόσβαση.

Παράλληλα, στους μεγάλους σταθμούς της διοργάνωσης θα πραγματοποιούνται δράσεις για μικρούς και μεγάλους, Mini Side Events, δώρα και κληρώσεις για όσους συμμετέχουν στις παράλληλες ενέργειες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.