Το ελληνικό ριάλιτι του 1997 που προκάλεσε τον θάνατο ενός πατέρα

Είμαστε στο καλοκαίρι του 1997, σχεδόν 30 χρόνια πριν. Ένα νέο είδος προγράμματος τηλεόρασης είχε ξεκινήσει, λεγόταν ριάλιτι.

Αρχικά, δεν είχε σχέση με αυτό που ορίζουμε σήμερα ως ριάλιτι. Ήταν εκπομπές που παίζονταν συνήθως νωρίς το απόγευμα και αναδείκνυαν «αληθινές ιστορίες» με πρωταγωνιστές συνήθως φτωχούς ανθρώπους σε σοβαρή κόντρα/διάσταση μεταξύ τους, ακόμα και περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών, ακόμα και άτομα queer ή φανατικούς της heavy metal και άλλα άτομα που ξέφευγαν απο το μέσο όρο και μπορούσαν να προκαλέσουν ηθικό πανικό.

Η Νατάσα Ράγιου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. η Σία Λιαροπούλου, ο Δημήτρης Μάρκος, ενίοτε και η Σεμίνα Διγενή, παρουσίασαν ριάλιτι εκπομπές. Λόγω της προβοκατόρικης θεματικής τους, έκαναν τεράστια νούμερα τηλεθέασης.

Mια από αυτές της εκπομπές, αφιέρωσε επεισόδιο του στην ιστορία ενός 13χρονου κοριτσιού από το Αίγιο που σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής, είχε υπάρξει θύμα βιασμού. Στην εκπομπή «Το Κεντρί», η παρουσιάστρια Νατάσα Ράγιου είπε «να βρεθεί μια λύση, να προστατευτεί το 13χρόνο κορίτσι από τον πατέρα βιαστή του».

Ο φερόμενος ως βιαστής πατέρας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από γείτονες για τη σεξουαλική παρενόχληση της κόρης του, πριν από την προβολή της εκπομπής, έβαλε τέλος στη ζωή του, καταπινοντας γεωργικό φάρμακο.

Όταν επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του πατέρα, η εκπομπή ανέφερε το γεγονός, με την παρουσιάστρια να δηλώνει «είναι σκληρό να μιλήσω για θεία Δίκη, μόνο ο Θεός ξέρει», ενώ προβαλλόταν στον αέρα το πρόσωπο και στη συνέχεια το ονοματεωπώνυμο του αυτόχειρα. Ένας ιδιωτικός σταθμός είχε μετατραπεί σε εισαγγελέα, δικαστή και δήμιο, έλεγε αργότερα η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

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Ήταν όντως σκληρό, καθώς μετά την αυτοκτονία του, η κόρη του εξετάστηκε από ιατροδικαστή και διαπιστώθηκε πως δεν είχε δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση. Επίσης και οι κατηγορίες περί ασέλγειας του πατέρα δεν είχαν την παραμικρή δόση αλήθειας.

Ο αυτόχειρας πατέρας γνώριζε πως το «Κεντρί» θα αναφερόταν σε αυτόν, καθώς ένα τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής είχε σταλεί στο σπίτι του για να διερευνήσει το θέμα. Εκείνες τις μέρες, ο πατέρας έγινε δακτυλοδεικτούμενος στην τοπική κοινωνία του Αιγίου. «Έστησαν τις κάμερες γύρω από την τρώγλη της οικογένειας και δίκασαν τον πατέρα»

Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια Νατάσα Ράγιου ισχυρίστηκε πως είχε σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του και πως είχε σκοπό να προβάλλει και τη δική του οπτική γωνία.

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Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης, έθετε το ερώτημα «...τώρα όμως που ένας άνθρωπος είναι στον τάφο και η οικογένεια του έχει διαπομπευτεί, ποιός θα πληρώσει;»

Το ερώτημα έμεινε αναπάντητο.

Για την ιστορία, το ΕΣΡ επέβαλε δεκάλεπτη διακοπή της εκπομπής επί μια εβδομάδα, συν πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ η Νατάσα Ράγιου, που συνέχισε να υποστηρίζει την αθωότητα της, διεγράφη από την Ένωση Συντακτών. «Μοναδικός σκοπός της έρευνας της εκπομπής ήταν να ληφθούν μέτρα προστασίας και πρόνοιας των ανήλικων παιδιών» δήλωσε, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός που φιλοξενούσε την εκπομπή, μέσα από δελτίο Τύπου είδε «προσπάθεια φίμωσης του σταθμού».

Με στοιχεία από: Η Χαμένη Τιμή της Δημοσιογραφίας - 20+1 Ιστορίες Κιτρινισμού - Γιάννης Παντελάκης, Εκδόσεις Θεμέλιο.