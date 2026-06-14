Η Ελλάδα (τελικά) «πεθαίνει»: Εκατοντάδες περιοχές με μηδέν γεννήσεις το 2026

Πίσω από την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση και τα οικονομικά μεγέθη, κρύβεται μια αθόρυβη αλήθεια που απειλεί τα θεμέλια της χώρας. Δεν πρόκειται για μια μελλοντική απειλή, αλλά για την πραγματικότητα που καταγράφεται τώρα, στους πρώτους μήνες του 2026. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Η Ελλάδα μικραίνει, γερνάει και, σε πολλά σημεία της, σβήνει οριστικά.

Σε μια χώρα με 332 δήμους και εκατοντάδες ληξιαρχεία, η εικόνα της αναπαραγωγής του πληθυσμού μοιάζει με έρημο. Μόλις 165 δημοτικές ενότητες έχουν καταφέρει να καταγράψουν έστω και μία γέννηση από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Στον αντίποδα, η πλειονότητα της επαρχίας βυθίζεται στη σιωπή.

Εκατοντάδες περιοχές στο «Μηδέν»

Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Εκατοντάδες δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη την επικράτεια εμφανίζουν μηδενικές γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 2026. Αν νομίζετε ότι το πρόβλημα αφορά μόνο κάποια απομακρυσμένα χωριά στην παραμεθόριο, η ακτινογραφία των στοιχείων θα σας διαψεύσει κατηγορηματικά.

Η δημογραφική ξηρασία είναι δομική και απλώνεται παντού:

Πλήθος δήμοι και δημοτικές ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας (εξαιρουμένης της Αττικής και των νησιών) δεν έχουν δει ούτε ένα νεογέννητο φέτος.

Δεκάδες δημοτικές ενότητες μέσα στην ίδια την Αττική καταγράφουν μηδενικό αριθμό γεννήσεων, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα έχει χτυπήσει την πόρτα και του μητροπολιτικού κέντρου.

Πλήθος νησιών της χώρας παραμένουν χωρίς καμία γέννηση, δημιουργώντας μια ζοφερή πραγματικότητα για την ελληνική περιφέρεια.

Η απουσία γεννήσεων σε μικρά νησιά, ορεινούς οικισμούς και απομονωμένες περιοχές συνδέεται άμεσα με τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού. Οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον τόπο τους, όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, αναζητώντας εργασία και βασικές υποδομές στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η χώρα έχει χωριστεί ξεκάθαρα στα δύο. Από τη μία πλευρά, μια γεωγραφική ζώνη όπου η ζωή συνεχίζεται και ανανεώνεται, και από την άλλη, τεράστιες εκτάσεις που μετατρέπονται σταδιακά σε απέραντους οίκους ευγηρίας.

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Ακόμη και στις ελάχιστες περιοχές εκτός των μεγάλων πόλεων όπου καταγράφεται κινητικότητα, οι ρυθμοί είναι απελπιστικά αργοί:

Το πιο «σκοτεινό» σημείο αφορά τις δημοτικές ενότητες που είναι παραδομένες στην απόλυτη δημογραφική σιωπή, έχοντας καταγράψει μηδενικές γεννήσεις. Την ίδια στιγμή, η ελπίδα μοιάζει να τρεμοσβήνει σε ακόμη 62 περιοχές της χώρας, όπου από την αρχή του έτους έχει σημειωθεί μόλις μία και μοναδική γέννηση.

Τέλος, το σκηνικό της περιφερειακής ασφυξίας συμπληρώνουν μόλις 103 δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη την επικράτεια, οι οποίες κατάφεραν να μετρήσουν δύο ή περισσότερες γεννήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο παραγωγικός και κοινωνικός ιστός της ελληνικής επαρχίας σβήνει με ρυθμούς που πλέον δεν είναι αναστρέψιμοι χωρίς ριζικές παρεμβάσεις.

Αυτή η στατιστική αποτύπωση δείχνει ότι η ανανέωση του πληθυσμού στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής επικράτειας γίνεται με ρυθμούς που δεν επαρκούν ούτε για τη διατήρηση των τοπικών κοινωνιών στη ζωή.

Μόλις έξι πόλεις σε όλη την Ελλάδα καταγράφουν τετραψήφιο αριθμό γεννήσεων από την αρχή του έτους, ενώ άλλες 33 εμφανίζουν τριψήφιο αριθμό.

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Πώς φτάσαμε εδώ;

Ο Βύρων Κοτζαμάνης, καθηγητής Δημογραφίας και ερευνητής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), είχε αναλύσει στο reader.gr μερικές από τις διαστάσεις του δημογραφικού.

Οι οικονομικές συνθήκες και η ποιότητα ζωής διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο, ωστόσο «στην Ελλάδα δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί», υπογραμμίζει ο Βύρων Κοτζαμάνης, παραπέμποντας στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στην είσοδο των γυναικών στην εργασία:

«Όταν άρχισε να εισέρχεται μαζικά η γυναίκα στην αγορά εργασίας τη δεκαετία του 1980 και αυξήθηκε το επίπεδο εκπαίδευσης, χειραφετήθηκε, αποκτώντας ανεξαρτησία, ενώ παράλληλα υπήρχε έντονη αστικοποίηση. Ήδη μεταπολεμικά ξεκίνησε να αλλάζει το αξιακό μοντέλο και η αστική οικογένεια».

Ο καθηγητής είχε επισημάνει πως «τα ζευγάρια που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 κάνουν έναν αριθμό παιδιών κοντά στο 2, όπως επιθυμούν. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, δεν προσαρμοστήκαμε, δεν πήραμε μέτρα και βρεθήκαμε σήμερα με 67.000 γεννήσεις και 127.000 θανάτους».

Ουσιαστικά «δεν δώσαμε σημασία στον σημαντικό ρόλο της δημογραφίας, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στην εδαφική συνοχή, με αποτέλεσμα το 2024 να υπάρχουν νομοί με 350 θανάτους και 100 γεννήσεις».

Ταυτόχρονα, «η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα και η απουσία σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασμού οδήγησαν στην ερημοποίηση μεγάλου τμήματος κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας».

Στην περιφέρεια, κατά τον κ. Κοτζαμάνη, «δεν υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκή ζωή, από τη στιγμή που απουσιάζουν ευκαιρίες απασχόλησης, υποδομές, δίκτυα και κλείνουν σχολεία».

Όταν 717 περιοχές δεν καταγράφουν ούτε ένα κλάμα μωρού σε διάστημα μηνών, οι τοπικές δομές (σχολεία, αγορές, υπηρεσίες) μαραζώνουν. Η ενημέρωση γύρω από αυτά τα στοιχεία δεν έχει σκοπό την κινδυνολογία, αλλά την αφύπνιση.

Πόσο κοστίζει να κάνεις ένα παιδί στην Ελλάδα σήμερα;

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα και η συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων αποτελούν ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της εποχής μας, με την οικονομική διάσταση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Σημαντικές απαντήσεις γύρω από τις αιτίες του φαινομένου αυτού αναδεικνύει η έρευνα του Reader με τίτλο «Πόσο κοστίζει να κάνεις ένα παιδί στην Ελλάδα σήμερα;», η οποία αποτυπώνει το δυσβάσταχτο κόστος της γονεϊκότητας.