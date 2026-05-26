Ο Habibi Funk επιστρέφει στην Αθήνα μετά από επτά χρόνια

Το event φέρνει μαζί listening bar culture, underground μουσική και την αισθητική του Okupa, σε ένα intimate setting στο κέντρο της Αθήνας.

Το line-up της βραδιάς περιλαμβάνει:

– George Rallis (warm up set) | 20:00 - 22:00

– Habibi Funk b2b Darone Sassounian | 22:00 - 02:00

Παράλληλα, για τη συγκεκριμένη βραδιά θα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα κρατήσεων στο εστιατόριο πριν την έναρξη του event, με ειδικό set menu, στα €50/άτομο, εμπνευσμένο από Levantine γεύσεις.

Τιμή εισιτηρίου: €25

Okupa Kitchen & Listening Bar (Ψαρομηλίγκου 9, Αθήνα 10553)

Σάββατο 6 Ιουνίου

20:00 - 02:00

Σχετικά με τους καλλιτέχνες

Habibi Funk

Το Habibi Funk είναι ένα music label και DJ project με έδρα το Βερολίνο, που ιδρύθηκε από τον Jannis Stürtz και επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και επανεισαγωγή σπάνιων Arabic funk, soul και disco ηχογραφήσεων από τις δεκαετίες του ’60 έως του ’80. Μέσα από τις κυκλοφορίες και τα DJ sets του, ο Habibi Funk έχει δημιουργήσει μια διεθνώς αναγνωρισμένη ταυτότητα γύρω από τη μουσική της SWANA περιοχής, φέρνοντας αυτούς τους ήχους σε νέο κοινό μέσα από μια σύγχρονη dancefloor προσέγγιση.

Darone Sassounian

Ο Darone Sassounian κινείται μουσικά ανάμεσα σε house, disco, jazz και σπάνιες διεθνείς επιλογές, συνδυάζοντας eclectic ήχους με μια σύγχρονη και ιδιαίτερα προσωπική προσέγγιση. Επηρεασμένος από την αρμενική καταγωγή του και την κουλτούρα της SWANA διασποράς, ενσωματώνει συχνά στα sets του σπάνιες Armenian funk και regional ηχογραφήσεις. Έχει κυκλοφορήσει μουσική μέσω των Habibi Funk, Terrestrial Funk και της δικής του δισκογραφικής, Rocky Hill.

George Rallis

Ο George Rallis είναι selector και resident DJ του Okupa Kitchen & Listening Bar στην Αθήνα, γνωστός για την eclectic και διεθνή προσέγγισή του στη μουσική. Μεγαλωμένος στην Αθήνα τη δεκαετία του ’80, ξεκίνησε από νωρίς να συλλέγει δίσκους και να εξερευνά διαφορετικά μουσικά είδη. Τα sets του κινούνται ανάμεσα σε rare finds, soulful ρυθμούς και dancefloor επιλογές, μέσα από μια βαθιά σύνδεση με τη μουσική κουλτούρα σε όλες τις εκφάνσεις της.