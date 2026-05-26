Χολαργός: Οι απειλές που δεχόταν η 53χρονη πριν την πυροβολήσει ο σύζυγός της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τραγωδία συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (25/05) στον Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:30 στην οδό Ξανθίππου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή έπειτα από αναφορές κατοίκων για πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την 53χρονη τραυματισμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας, φέροντας τραύμα στο πόδι από πυροβόλο όπλο. Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ κατά την έρευνα στο διαμέρισμα του ζευγαριού, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν νεκρό τον 57χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, μετά τον τραυματισμό της συζύγου του επέστρεψε στο σπίτι και έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν εντάσεις και απειλές σε βάρος της 53χρονης, χωρίς ωστόσο, να έχει προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός το βράδυ του περιστατικού.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε νόμιμα στην κατοχή του όπλα, καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Η έρευνα της Ασφάλειας βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών και των κινήτρων της τραγωδίας.