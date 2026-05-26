Το ψαγμένο σχόλιο Βελόπουλου για Τσίπρα, η ψηφιακή λειτουργία του νέου κόμματος και η μομφή που ξέμεινε

Μια πολύ πλούσια ατζέντα περιέχει το υπουργικό που θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί. Μπορεί στην εισήγηση του ο Μητσοτάκης να κάνει κάποια αναφορά που αφορά γενικώς το πολιτικό περιβάλλον, όμως η στρατηγική του είναι να μην ασχολείται με τα κόμματα που ιδρύονται και να εστιάζει στα παραδοτέα της κυβέρνησης.

Γι’ αυτό και έχει πολλά θέματα η σημερινή συνεδρίαση, με κεντρικό προσανατολισμό την καθημερινότητα και πιο κεντρική παρέμβαση το νομοσχέδιο της Κεραμέως για την ισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών, με παράλληλη πρόνοια για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Η μομφή… ξέμεινε

Ίσως κάποιοι περίμεναν εχθές τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να κινηθεί πιο δυναμικά σε επίπεδο Βουλής και να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης, μετά την απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Προφανώς όμως επικράτησαν δεύτερες σκέψεις, αφενός γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήθελε να φανεί ως έξαλλη αντιπολίτευση, αφετέρου γιατί είχε μεγάλη δυσκολία να βρει και τις 50 υπογραφές.

Θα χρειαζόταν τη σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, όμως η συζήτηση για την πρόταση μομφής θα έμπαινε σφήνα στο κόμμα Τσίπρα. Και ποιος από την Αριστερά θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο;

Βουλευτής ο νέος γραμματέας

Επανέρχομαι στα της Ν.Δ. για να σας πω ότι κεντρικό σενάριο είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος που θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα να είναι βουλευτής.

Αυτό ήταν η κεντρική ιδέα και πριν από το συνέδριο, όμως μετά ο Μητσοτάκης άρχισε να προβληματίζεται με τις επιλογές του και να κάνει κι άλλες σκέψεις, όπως για παράδειγμα να μονιμοποιήσει τον προσωρινό γραμματέα Στέλιο Κονταδάκη. Τελικά επανέρχεται στο κεντρικό σενάριο και αυτή την εβδομάδα θα συναντηθεί με τον εκλεκτό του.

Μπαρτσελόνα και Λεβάντε

Το κορυφαίο αντιπολιτευτικό σχόλιο για το επικείμενο κόμμα Τσίπρα ήρθε χθες απροσδόκητα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε ότι το νέο κόμμα Τσίπρα με αμφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζει ότι είναι ο Μέσι, ενώ υπενθύμισε ότι μπλαουγκράνα χρώμα στη φανέλα δεν έχει μόνο η Μπαρτσελόνα αλλά και η Λεβάντε που παραλίγο να υποβιβαστεί από την Πριμέρα Ντιβιζιόν.

Πώς θα λειτουργεί το νέο κόμμα;

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι ο Τσίπρας φτιάχνει κόμμα γιατί απηύδησε με τις τάσεις, τις φράξιες και τις ομάδες στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε στο νέο κόμμα πολλά πράγματα θα λειτουργούν ψηφιακά.

Θα πρόκειται - λένε οι επιτελείς του - για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους, διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα. Οπότε, ας ξεχάσουμε τις πολλές συνεδριάσεις και τις Κεντρικές Επιτροπές.

Τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Και η Κουμουνδούρου; Το μόνο βέβαιο είναι πως πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα πει σήμερα ο Τσίπρας. Ο Φάμελος θα κατεβάσει μια πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου και στον ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε διαλύεται, ούτε αναστέλλει τη λειτουργία του. Κι εγώ θα συμπληρώσω: ο Πολάκης έφυγε, οι ενοχλητικοί λιγοστέψανε.

10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες

Την προσθήκη 10.000 επιπλέον κλινών για τις φοιτητικές εστίες της χώρας ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μέσω προγραμμάτων αναβάθμισης των υφιστάμενων εστιών αλλά και με τη δημιουργία νέων.

Καιρός ήταν να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και το σίγουρο είναι ότι δε θα πάνε χαμένες νέες κλίνες. Με τη στεγαστική κρίση και τα ακριβά ενοίκια να ζορίζουν τις οικογένειες με φοιτητές, οι νέες και αναβαθμισμένες εστίες έρχονται ως μάννα εξ ουρανού.

Στη μάχη της Αττικής

Ιδιαίτερα ενεργό εμφανίζεται πάλι το ΠΑΣΟΚ στην Αττική καθώς ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη που ίσως έρθει και τον χειμώνα. Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου συστρατεύονται με σκοπό την ενίσχυση του κόμματος στην Αττική.

Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται σε αυτή την αρκετά σημαντική εκλογική περιφέρεια και γι’αυτό τα έμπειρα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δίνουν μεγάλη σημασία στη βελτίωση της εικόνας του κόμματος.