Με σκαμπανεβάσματα ο καιρός έως το Άγιο Πνεύμα: Ζέστη και μετά μπόρες – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Από τη ζέστη στις καταιγίδες με τον καιρό να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα μέχρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ηλιοφάνεια | Eurokinissi
Ζέστη και αστάθεια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού των επόμενων ημερών.

Ανοδική πορεία θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως επισημαίνει, από την Πέμπτη και για περίπου 48 ώρες αναμένεται περίοδος αστάθειας, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και εξασθένησης των ανέμων θα ευνοήσει την εκδήλωση μπόρων και καταιγίδων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, αλλά και περιοχές στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Παρά την αστάθεια στα ηπειρωτικά, οι καιρικές συνθήκες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εκτιμάται ότι θα είναι γενικά ευνοϊκές για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν ή να πραγματοποιήσουν σύντομες αποδράσεις.

