Μενού

Ο Λάκης Γαβαλάς μετατρέπει την Ερμού σε πασαρέλα με το «Κόκκινο Χαλί» και το ταμπεραμέντο του

Στιγμές fun και λάμψης powered by ΣΚΡΑΤΣ

Reader symbol
Newsroom
δγφγ
  • Α-
  • Α+

Το πιο απρόσμενο pop-up της σεζόν έκαναν ο Λάκης Γαβαλάς με το «Κόκκινο Χαλί» του. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM  έστρωσε – κυριολεκτικά – κόκκινο χαλί στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού, και μετέτρεψε τους περαστικούς σε πρωταγωνιστές μιας απρόσμενα glamorous στιγμής.

ωνων

Με γιορτινή διάθεση και expert tips για λάμψη ενόψει Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, μετέτρεψε τη βόλτα στο κέντρο της πόλης σε … red carpet glory.

γξηγηγ

Δείτε το βίντεο:

18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

BRANDED CONTENT