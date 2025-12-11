Ο Λάκης Γαβαλάς μετατρέπει την Ερμού σε πασαρέλα με το «Κόκκινο Χαλί» και το ταμπεραμέντο του

Το πιο απρόσμενο pop-up της σεζόν έκαναν ο Λάκης Γαβαλάς με το «Κόκκινο Χαλί» του. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM έστρωσε – κυριολεκτικά – κόκκινο χαλί στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού, και μετέτρεψε τους περαστικούς σε πρωταγωνιστές μιας απρόσμενα glamorous στιγμής.
Με γιορτινή διάθεση και expert tips για λάμψη ενόψει Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, μετέτρεψε τη βόλτα στο κέντρο της πόλης σε … red carpet glory.
Δείτε το βίντεο:
