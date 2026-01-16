Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

Το νέο Business Unit φιλοδοξεί να καλύψει, με ολοκληρωμένες προτάσεις, τις αυξανόμενες και σύνθετες ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, προσφέροντας προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις) και την κεντρική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα.

Στο επίκεντρο του νέου Business Unit, εκτός των παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, που απευθύνονται σε κάθε οργανισμό του Δημόσιου Τομέα, επιπλέον περιλαμβάνονται:

• Καινοτόμες λύσεις για τον τομέα της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και

• Ολοκληρωμένες Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες μέσω της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, Enser, που αφορούν τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία απορριμμάτων, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες.

Τη διεύθυνση του νέου Business Unit αναλαμβάνει ο Φίλιππος Μενάγιας, ο οποίος θα συνεχίσει να αναφέρεται στον Αλέξανδρο Σαρακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Ο Φίλιππος Μενάγιας έχει διαγράψει μία μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στον οργανισμό συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία και την ανάπτυξη της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων και διαμορφώνοντας την εμπορική στρατηγική που ενίσχυσε σημαντικά την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στους τομείς δραστηριοποίησής του.

Σε δήλωσή του, ο Φίλιππος Μενάγιας ανέφερε:

«Η δημιουργία του νέου Business Unit αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία με σαφή προσανατολισμό στη στήριξη του δημόσιου τομέα με αξιόπιστες, σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το εύρος των δυνατοτήτων του ιστορικού Ομίλου μας, στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες προκλήσεις του Δημόσιου Τομέα και του κλάδου της Κυκλικής Οικονομίας.»

Η σύσταση του νέου Business Unit επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη να επενδύει σε τομείς με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου συνεργάτη της Πολιτείας.