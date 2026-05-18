Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στο Messinia Challenge 2026

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έδωσε δυναμικό «παρών» για 5η συνεχή χρονιά στο Messinia Challenge 2026, στηρίζοντας ενεργά μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέσα από ένα σύνολο στοχευμένων δράσεων, ο Όμιλος ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους στρατηγικούς του άξονες: τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τη στήριξη των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.

Από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας διοργάνωσης που έγραψε ιστορία ως οι πρώτοι ολοκληρωμένα βιώσιμοι αγώνες τρεξίματος στην Ελλάδα, με περισσότερες από 5.500 συμμετοχές από 34 χώρες, πάνω από 70 παράλληλες δράσεις και περισσότερα από 1.200 παιδιά της Μεσσηνίας να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Βιωσιμότητα στην πράξη: ένα ολοκληρωμένο sustainability concept

Στο επίκεντρο της παρουσίας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ βρέθηκαν η βιώσιμη κινητικότητα και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Το Messinia Challenge 2026

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με ολοκληρωμένες sustainability πρακτικές σε κάθε επίπεδο, με απόλυτο σεβασμό στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000:

• Μπλουζάκια συμμετοχής κατασκευασμένα από 100% ανακυκλώσιμα υλικά.

• Επαναχρησιμοποιήσιμο παγούρι ως αναμνηστικό δώρο για κάθε συμμετέχοντα του αγώνα δρόμου 10 χλμ., για τη δραστική μείωση χρήσης πλαστικού.

• Bib numbers (αριθμοί συμμετοχής) από seed paper, τα οποία οι αθλητές μπορούν να φυτέψουν μετά τον αγώνα.

• Κορδέλες συμμετοχής από ανακυκλώσιμα υλικά, με φωτογραφίες της Μεσσηνίας.

• Μετάλλια του αγώνα δρόμου 10 χλμ. powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό που είχε συλλεχθεί ως απόρριμμα.

• Ξύλινα μετάλλια με ανακυκλώσιμη κορδέλα και χάραξη σε γραφή Braille στο πίσω μέρος για τους συμμετέχοντες του 1km Run For All — σύμβολο συμπερίληψης και προσβασιμότητας.

• Χρήση ηλιακής γεννήτριας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, με μηδενική χρήση πετρελαίου.

• 100% ηλεκτρικός στόλος οχημάτων NIO και SIXT, μελών του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, και ηλεκτρικά ποδήλατα στις διαδρομές υποστήριξης.

• Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων σε όλους τους χώρους της διοργάνωσης.

Ξεχωριστό ρόλο στους αγώνες είχε το ηλεκτρικό NIO Firefly, το οποίο αποτέλεσε το lead car του αγώνα δρόμου 10 χλμ., οδηγώντας τους αθλητές στην εκκίνηση και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, μια εικόνα που αποτύπωσε με τον πιο παραστατικό τρόπο τη φιλοσοφία της NIO: silent, clean, premium mobility.

@ Messinia Challenge

Team Recycle: όταν τα σκουπίδια γίνονται μετάλλια

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το πρόγραμμα Team Recycle, μια πρωτοβουλία που εμπλέκει ολόκληρη την τοπική κοινωνία στη συλλογή πλαστικού μέσω των δημοτικών σχολείων της Μεσσηνίας. Οι μαθητές μαθαίνουν τη σημασία της φροντίδας για το περιβάλλον και την αξία της ανακύκλωσης του πλαστικού, αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό: μαθαίνουν να αλληλοϋποστηρίζονται και να συνεργάζονται με κοινό στόχο, για να κάνουν την κοινωνία λίγο καλύτερη. Από το πλαστικό που συλλέχθηκε στο πλαίσιο του Team Recycle κατασκευάστηκαν τα μετάλλια του αγώνα δρόμου 10 χλμ. powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Καθαρισμός παραλίας Διβάρι με δύο πανεπιστήμια

Σημαντική ήταν η περιβαλλοντική δράση καθαρισμού της παραλίας Διβάρι, μια πρωτοβουλία του Δήμου Πύλου-Νέστορος που υλοποίησε ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σε συνεργασία με εθελοντές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Deree – The American College of Greece, καθώς και από το Humanity Greece, αναδεικνύοντας τον ρόλο της νέας γενιάς στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο αθλητισμός ως δύναμη συμπερίληψης: 1km Run For All powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης ήταν το 1km Run For All powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ένας αγώνας αφιερωμένος στη συμπερίληψη και στην ισότιμη συμμετοχή όλων στον αθλητισμό. Περισσότεροι από 60 αθλητές ΑμεΑ συμμετείχαν, καθιστώντας το Run For All μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές αθλητών ΑμεΑ σε δρομικό αγώνα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Στον αγώνα συμμετείχαν οι σύλλογοι ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ και ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, καθώς και σπουδαίοι Παραολυμπιονίκες όπως ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας και ο κάτοχος 7 Παραολυμπιακών μεταλλίων Γρηγόρης Πολυχρονίδης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Σε αντιδιαστολή με τα μετάλλια του αγώνα 10 χλμ. που κατασκευάστηκαν από ανακυκλωμένο πλαστικό, οι συμμετέχοντες του 1km Run For All έλαβαν ξεχωριστά ξύλινα μετάλλια, με ανακυκλώσιμη κορδέλα και χάραξη σε γραφή Braille στο πίσω μέρος — μια λεπτομέρεια που δεν είναι αισθητική επιλογή, αλλά πράξη: η συμπερίληψη γίνεται απτή, ψηλαφητή και πραγματικά προσβάσιμη σε όλους τους αθλητές, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν βλέπουν.

Equitable Hospitality: η φιλοξενία ως πράξη ισότητας

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εφάρμοσε στο Messinia Challenge 2026 τον όρο Equitable Hospitality, μετατρέποντας τη συμμετοχή του σε ένα ζωντανό παράδειγμα ισότιμης και ουσιαστικής φιλοξενίας. Εργαζόμενοι και πρεσβευτές του Ομίλου έτρεξαν και συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες, βρισκόμενοι δίπλα στους αθλητές ως μέρος της ίδιας κοινότητας. Παράλληλα, ο Όμιλος φρόντισε με κάθε λεπτομέρεια ώστε αθλητές ΑμεΑ και άνθρωποι με αναπηρία, μαζί με τις οικογένειες, τους φροντιστές και τους φίλους τους, να βρεθούν σε έναν ασφαλή και γιορτινό χώρο, με όλες τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας, φιλοξενίας και στήριξης για να ζήσουν την εμπειρία του Messinia Challenge στο μέγιστο. Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αναγνωρίζει τις ανάγκες τους, επενδύει χρόνο και πόρους για να τις καλύψει και διαμορφώνει τον χώρο του ώστε να χωρούν όλοι, ακριβώς όπως είναι. Αυτός είναι ο απόλυτος ορισμός του Equitable Hospitality: μια φιλοξενία που δεν περιορίζεται στο να ανοίγει πόρτες, αλλά αναδιατάσσει τον χώρο, τον χρόνο και τις διαδικασίες της, ώστε κανένας να μη μένει απ’ έξω.

@ Messinia Challenge

Εκπαίδευση, οδική ασφάλεια και έμπνευση για τη νέα γενιά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Messinia Stories: Drive to Inspire powered by MOTODYNAMICS Group», ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συνεργάστηκε με τους Δήμους

Πύλου-Νέστορος, Καλαμάτας και Μεσσήνης, υλοποιώντας ομιλίες και εκπαιδευτικές δράσεις σε Καλαμάτα, Εύα Μεσσήνης, Πύλο και Navarino Agora — έναν πολυχώρο

πολιτισμού και συνάντησης με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, που λειτούργησε ως κεντρικός τόπος διαλόγου και έμπνευσης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η Ολυμπιονίκης στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο Ολυμπιονίκης και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου, καθώς και ο εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας και μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάσης Χούντρας, οι οποίοι μίλησαν σε μαθητές και στο ευρύτερο κοινό για τη δύναμη του αθλητισμού, τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα, την ψυχική ανθεκτικότητα και την οδική ασφάλεια. Στην ομιλία του Δημήτρη Παπανικολάου συμμετείχε και η κόρη του, Άρια Παπανικολάου, η οποία μοιράστηκε το δικό της μήνυμα αποδοχής και διένειμε υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου της στους μαθητές.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η ομιλία της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στο χωριό Εύα Μεσσήνης, σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. Η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε με τα παιδιά την προσωπική της διαδρομή, δίνοντας ένα ζωντανό παράδειγμα ότι, με επιμονή, πειθαρχία και πίστη στον εαυτό μας, τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να πραγματοποιήσουμε αυτά που έχουμε ονειρευτεί.

Στις ανοιχτές ομιλίες στη Navarino Agora συμμετείχαν επίσης ο Ολυμπιονίκης Περικλής Ιακωβάκης, η Corporate Neurosciences Psychologist, TEDx & International Keynote Speaker, Elisabeth Calbari, ο ιατρός ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος και Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ., Δρ. Σπύρος Σαπουνάς, η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου και η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη. Ο ανοιχτός χαρακτήρας του χώρου επέτρεψε σε κατοίκους, επισκέπτες και αθλητές να παρακολουθήσουν ελεύθερα τις ομιλίες και να συμμετάσχουν στον διάλογο.

Στήριξη δράσεων κοινωνικής προσφοράς

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συμμετείχε ενεργά στις φιλανθρωπικές δράσεις της διοργάνωσης «Για Να Σωθεί Ένα Παιδί», διαθέτοντας μέσω της YAMAHA ένα NEO’s Dual Battery Scooter για τις δημοπρασίες ενίσχυσης μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κοινωνικών πρωτοβουλιών. Η πρωτοβουλία αυτή ενίσχυσε περαιτέρω το κοινωνικό

αποτύπωμα της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Υπηρεσίες μετακίνησης από τη SIXT

Ως Premium Mobility Partner του Messinia Challenge 2026, η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, υποστήριξε τη διοργάνωση με συνεχείς υπηρεσίες shuttle service για αθλητές, προσκεκλημένους και επισκέπτες, προσφέροντας άμεσες και αξιόπιστες μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του event.

Παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα στην ευρύτερη οικογένεια του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ να μετακινηθεί με ασφάλεια και άνεση προς και από το event, επιλέγοντας το όχημα που ανταποκρινόταν καλύτερα στις ανάγκες και το προφίλ κάθε καλεσμένου.

@ Messinia Challenge

Βράβευση της οικογένειας Παπανικολάου: ένα οικογενειακό πρότυπο

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η βράβευση της οικογένειας της Έλιας, του Δημήτρη και της Άριας Παπανικολάου από την κα Μάιρα Πασσιά, Head of Sustainability & Corporate Communications του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, για το ισχυρό μήνυμα αποδοχής, αγάπης, συμπερίληψης και οικογενειακής στήριξης που μεταφέρουν μέσα από τη δημόσια παρουσία και το έργο τους.

Μια οικογένεια που ανακαλύπτει ότι ένα μέλος της βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και, αντί να λυγίσει ή να απομονωθεί, επιλέγει να σταθεί ακόμη πιο ενωμένη, μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πρότυπο για την κοινωνία, γιατί εκφράζει στην πράξη τις πιο ουσιαστικές αξίες της ανθρώπινης συνύπαρξης. Η οικογένεια Παπανικολάου εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο σε «εκπαιδευτή» της κοινωνίας: μέσα από τη στάση της δείχνει ότι η αγάπη, η υπομονή και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν προκαταλήψεις και να δημιουργήσουν ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον για όλους.

«Η οικογένεια Παπανικολάου αποτελεί παράδειγμα αγάπης, θάρρους, ενότητας και αξιοπρέπειας, δείχνοντας πως όταν μια οικογένεια αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα με αυθεντικότητα και δύναμη, μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία και να συμβάλει σε ένα πιο ανθρώπινο και συμπεριληπτικό μέλλον. Στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είμαστε χαρούμενοι που συμβάλλουμε στο έργο που επιτελεί ο Δημήτρης για τη νευροδιαφορετικότητα». Μάιρα Πασσιά, Head of Sustainability & Corporate Communications, Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Οι Στόχοι Βιωσιμότητας του Messinia Challenge

Το Messinia Challenge 2026 υλοποιήθηκε στη βάση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στόχων βιωσιμότητας που εκτείνεται από την περιβαλλοντική προστασία έως την κοινωνική συμπερίληψη, με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ να αποτελεί στρατηγικό

συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια. Κοινωνική Βιωσιμότητα (Social Sustainability)

Το Messinia Challenge οφείλει να είναι ένας αγώνας τρεξίματος για όλους. Για τον λόγο αυτό, η διοργάνωση φροντίζει να προσφέρει εναλλακτικές μορφές συμμετοχής διαθέσιμες σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋποθέσεων συμμετοχής, από το 1km Run For All για αθλητές ΑμεΑ και τις παιδικές δράσεις των σχολείων, έως τους αγωνιστικούς δρόμους ενηλίκων και τις ανοιχτές δράσεις στη Navarino Agora.

Ένα μήνυμα για το μέλλον

Μέσα από τη συμμετοχή του στο Messinia Challenge 2026, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά μπορούν να συνυπάρχουν ουσιαστικά και να δημιουργούν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Με όχημα τις αξίες του και με σταθερό προσανατολισμό σε ένα πιο βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενώνουν ανθρώπους, εμπνέουν τις νέες γενιές και αναδεικνύουν τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.