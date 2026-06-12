Ο συγγραφέας του Planta Sapiens έρχεται στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Τι σημαίνει νοημοσύνη όταν παύουμε να τη θεωρούμε αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό; Μπορούν τα φυτά να αντιλαμβάνονται, να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με τρόπους που διευρύνουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή και τη νόηση;

Ο διακεκριμένος γνωσιακός επιστήμονας, φιλόσοφος της βιολογίας και συγγραφέας του βιβλίου Planta Sapiens, Paco Calvo, έρχεται στην Αθήνα για μία ομιλία με ελεύθερη είσοδο σχετικά με τη νοημοσύνη των φυτών και τις νέες προσεγγίσεις στη σχέση ανθρώπου, τεχνολογίας και έμβιων συστημάτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στο πλαίσιο του 3ου The Lyceum Project που θα διεξαχθεί στις 19–20 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών με θέμα: «Αλληλένδετη Νοημοσύνη: Έμβια. Προγονική. Τεχνητή» (Entangled Intelligence: Animate. Ancestral. Artificial.).

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το World Human Forum και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή προσκαλούν το κοινό σε μια συναρπαστική συνάντηση με έναν πρωτοπόρο στοχαστή, ο οποίος διερευνά τη νοημοσύνη πέρα από τις ανθρωποκεντρικές αντιλήψεις για τη φύση της.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια του World Human Forum.

Λίγα λόγια για τον Paco Calvo

Ο Paco Calvo είναι καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια, στην Ισπανία, και διευθυντής του Minimal Intelligence Lab (MINT Lab). Η ερευνητική δουλειά του επικεντρώνεται στα θεμέλια της νόησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη νοημοσύνη των φυτών, την ελάχιστη νόηση, την οικολογική ψυχολογία και τις ενσώματες προσεγγίσεις του νου.

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σχετικά με τη συμπεριφορά των φυτών, τη νόηση χωρίς εγκέφαλο και τις φιλοσοφικές συνέπειες της μελέτης της νοημοσύνης πέρα από το ζωικό βασίλειο. Το έργο του συνδυάζει τη φιλοσοφία, τη γνωσιακή επιστήμη, τη φυσιολογία των φυτών και τη συγκριτική ψυχολογία, αμφισβητώντας νευροκεντρικές αντιλήψεις για τον νου και τη δράση.

Είναι συγγραφέας, μαζί με τη Natalie Lawrence, του βιβλίου Planta Sapiens για την αναδυόμενη επιστήμη της νοημοσύνης των φυτών.

Ο Calvo συμμετέχει, επίσης, ενεργά σε διεπιστημονική έρευνα για τη ρομποτική εμπνευσμένη από τα φυτά, την οικολογική προσαρμογή και νέα μοντέλα δράσης στα έμβια συστήματα.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και διαλέξεις, φέρνοντας τις συζητήσεις για τη νόηση των φυτών τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο ευρύ κοινό.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 | 19:00

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής»

Όθωνος 100, Κηφισιά

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Είσοδος ελεύθερη – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.