Το O/PURIST στο Athens Bar show

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το brand σ’ ένα ξεχωριστό περίπτερο υψηλής αισθητικής που αναδείκνυε το prestige του και παρουσίαζε την εξέλιξη του παραδοσιακού τσίπουρου σε ένα σύγχρονο spirit για την bar σκηνή.

Στο bar του O/PURIST οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γευτούν μοναδικές συνταγές cocktail με O/PURIST. Δύο από τα World’s 50 Best Bars, το Baba au rum &

το Βar in Front of the Bar, δημιούργησαν signature cocktails με O/PURIST ενώ συνταγές εμπνευσμένες από τον Brand Ambassador Κώστα Ματιάτο εξέπληξαν τους επισκέπτες.



Το Athens Bar Show 2023 πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, στις 7 και 8 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της Athens Barshow Week το O/PURIST συμμετείχε και σε 3 ξεχωριστά events με διεθνείς καλεσμένους, σε 3 σημαντικά bars της πόλης.

Στ o Β ar in front of the bar ( World ’ s 50 Best Bars list ) το βράδυ της Δευτέρας ο Κevin Kos, ένας από τους πιο επιδραστικούς bartender σε διεθνές επίπεδο με σπουδαίες διακρίσεις στο χώρο, δημιούργησε ανατρεπτικές συνταγές cocktail αποκλειστικά με O/PURIST.

Στο 360 Cocktail Bar , το βράδυ της Δευτέρας τo Bar Rem Trastevere από τη Ρώμη σέρβιρε για όλη τη βραδιά στη πανέμορφη ταράτσα του 360 Cocktail Bar συνταγές αποκλειστικά με O/PURIST.

Στο A for Athens, το βράδυ της Τετάρτης, στο πιο elegant σημείο της πόλης, το Bar Velluto Bologna σέρβιρε συνταγές με O/purist.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπερνά κάθε χρόνο τους 10.000 επισκέπτες υπογραμμίζοντας την τεράστια δυναμική της ελληνικής bar σκηνής, η οποία πλέον θεωρείται μία από τις πιο ανεπτυγμένες σε παγκόσμιο επίπεδο.