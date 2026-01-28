Δεν ήταν τυχαίο το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: Τράκαραν στον «δρόμο του θανάτου» της Ρουμανίας

Όσο αναζητούνται τα ακριβή αίτια της τραγωδίας με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, γίνονται γνωστές λεπτομέρειες που αναπλαισιώνουν το δυστύχημα.

Όπως φαίνεται, το γκρουπ με τους φίλους του Δικεφάλου είχε την ατυχία να οδηγεί κατά μήκος του DN6, μία οδικής φλέβας που είναι γνωστή και ως ο «δρόμος του θανάτου» στη Ρουμανία, και συγκαταλέγεται στους πιο επικίνδυνους της χώρας.

Ο Drumul Național 6 (DN6), γνωστός στη Ρουμανία ως «drumul morții», αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, συνδέοντας το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και τα σύνορα με Ουγγαρία και Σερβία.

ΠΑΟΚ: Οδηγούσαν στον «δρόμο του θανάτου»

Ο δρόμος διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Caracal, η Craiova, η Drobeta-Turnu Severin, η Caransebeș, το Lugoj και η Timișoara.

Παρά την κομβικότητά του, ο DN6 έχει αποκτήσει κακή φήμη λόγω της επικινδυνότητάς του. Είναι στενός, με μόλις δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση), χωρίς διαχωριστικά, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και με συχνά ανεπαρκή κιγκλιδώματα.

Η πυκνή κυκλοφορία φορτηγών και βυτιοφόρων, οι συχνές επικίνδυνες προσπεράσεις και η έλλειψη επαρκούς σήμανσης αυξάνουν τον κίνδυνο μετωπικών συγκρούσεων.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν τη ζοφερή πραγματικότητα του DN6

Στον νομό Τιμίς καταγράφηκαν πάνω από 320 ατυχήματα μόνο το προηγούμενο έτος.

μόνο το προηγούμενο έτος. Ετησίως 60-70 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στον DN6, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας, πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί) , αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί).

στον DN6, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας, πίσω από τον τον και τον , αλλά μπροστά από τον Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 325 σοβαρά τροχαία με 479 τραυματίες και 43 θανάτους, ενώ το 2017 ήταν μια από τις πλέον πολύνεκρες χρονιές με 87 θύματα.

Παράγοντες που καθιστούν τον DN6 ιδιαίτερα επικίνδυνο περιλαμβάνουν:

Συμπεριφορά οδηγών: υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνες προσπεράσεις, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Κακή οδική υποδομή: μονές λωρίδες ανά κατεύθυνση, ανεπαρκής σήμανση, ελλιπή κιγκλιδώματα, έλλειψη λωρίδων έκτακτης ανάγκης, διασταυρώσεις εντός πόλεων και χωριών.

Έλλειψη λωρίδων: επιβατικά και βαρέα οχήματα αναγκάζονται να μοιράζονται τον ίδιο δρόμο.