Το «καρφί» Λιάγκα για Καλημέρα Ελλάδα: «Δεν οφείλεται σε μας η καθυστέρηση, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή»

Με καθυστέρηση 9 λεπτών ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη (28/1) το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στο «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

«Καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν οφείλεται σε μας, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μέρα για γκρίνια σήμερα, είναι μέρα θλίψης. Μέρα πένθους εθνικού.

Και το λέγανε ότι δεν θα ‘ναι καλή χρονιά το 2026. Δεν έχει μπει καθόλου καλά. Νεκροί στα Τρίκαλα. Νεκροί στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη.

Έλληνες όλοι είναι. Νέοι άνθρωποι, νέες γυναίκες, νέα παιδιά. Είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη μέρα και θα την διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε με δημοσιογραφική αξιοπρέπεια» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Λίγο λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε και πάλι την καθυστέρηση με την οποία ξεκίνησε η εκπομπή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει τώρα να πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, γιατί βγήκαμε πολύ over με την καθυστέρηση που πήραμε και μετά θα επανέλθουμε».