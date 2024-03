Οι Parkway Drive έρχονται στο Floyd, την Τρίτη 11 Ιουνίου!

Η κορυφαία μπάντα του σύγχρονου metal συμπεριέλαβε την Αθήνα στην Ευρωπαϊκή περιοδεία της, όπου θα εμφανιστούν ως headliners σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, ανταποδίδοντας έμπρακτα την αγάπη του ελληνικού κοινού.

Δημιουργήθηκαν το 2003, στην Αυστραλία, και δεν άργησαν να καθιερωθούν ως ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της metalcore σκηνής, με τον τρίτο τους δίσκο, “Deep Blue” (2010), να βρίσκει τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους εκείνης της χρονιάς.

Η συνέχεια, γνωστή: Tα “Atlas” (2012), “Ire” (2015) και το καταπληκτικό ‘’Reverence’’ (2018), τους μετέτρεψαν σε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του σύγχρονου metal. To "Darker Still" (2022) είναι η συνέχεια ενός φοβερού σερί δίσκων και τραγούδια όπως τα “Wild Eyes”, “The Void”, “Prey”, “Crushed”, “Glitch”, “Bottom Feeder” και “Idols and Anchors” τους διατηρούν στο θρόνο του σκληρού ήχου.

Σε μια πορεία που διαρκεί ήδη παραπάνω από είκοσι χρόνια, κερδίζουν ολοένα και περισσότερους οπαδούς μέσα από εξαιρετικά albums, σαν τα προαναφερθέντα, αλλά κυρίως μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, χάρις στις οποίες έκαναν την μετάβαση σε ένα νέο επίπεδο, αποτελώντας πλέον ένα πανίσχυρο headline όνομα στο απόγειό του. Η ενέργεια που βγάζουν στη σκηνή o αεικίνητος Winston McCall και η παρέα του είναι κάτι πρέπει να ζήσεις για να το πιστέψεις, μια έκρηξη με οργιώδη riffs σε συνδυασμό με μελωδία και συναίσθημα, με τo pyro show να κόβει την ανάσα!

Η προπώληση ξεκινάει άμεσα προς 37€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους θα συνεχιστεί στα 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης.

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706

