Δηλητηρίασε τον σύζυγό της και ύστερα έγραψε παιδικό βιβλίο για τον θρήνο - Καταδικάστηκε η «μαύρη χήρα»

Μια γυναίκα από τη Γιούτα των ΗΠΑ καταδικάστηκε τη Δευτέρα (16/03) για τη δηλητηρίαση του συζύγου της με φαιντανύλη. Μετά τον θάνατό του είχε εκδώσει ένα παιδικό βιβλίο για την αντιμετώπιση του θρήνου.

Η Κούρι Ρίτσινς έφτιαξε ένα κοκτέιλ για τον Έρικ Ρίτσινς, στο σπίτι τους, και έβαλε μέσα πέντε φορές πάνω από τη θανατηφόρα δόση του συνθετικού οπιοειδούς, όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο.

Είχε υπέρογκα χρέη που έφταναν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια και πίστεψε ότι αν πέθαινε, θα κληρονομούσε την περιουσία του αξίας άνω των 4 εκατ.

«Ήθελε να αφήσει τον Έρικ Ρίτσινς, αλλά δεν ήθελε να αφήσει τα χρήματά του» δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Σάμιτ, Μπραντ Μπλόντγουορθ.

Πλην της κατηγορίας του φόνου εκ προμελέτης, κρίθηκε ένοχη και για απόπειρα δολοφονίας καθώς είχε επιχειρήσει να τον σκοτώσει άλλη μία φορά, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μάλιστα, βάζοντας φαιντανύλη σε σάντουιτς. Τότε, ο 44χρονος σύζυγός της είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά είχε επιβιώσει. Καταδικάστηκε και για πλαστογραφία και δόλια διεκδίκηση ασφαλιστικών παροχών, μετά τον θάνατό του.

Καθώς ο δικαστής ανακοίνωνε την απόφαση, η 35χρονη είχε χαμηλώσει το βλέμμα στο πάτωμα και έπαιρνε βαθιές ανάσες.

«Από σύζυγος, μαύρη χήρα»

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, η 35χρονη είχε συνάψει άλλη σχέση, αλλά τα χρέη της την έπεισαν ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον γάμο της.

Είχε κάνει, εν αγνοία του 44χρονου, αρκετά ασφαλιστήρια ζωής, με οφέλη συνολικού ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Μεταξύ των στοιχείων ήταν και μηνύματα της ίδιας με τον Ρόμπερτ Γκρόσμαν, με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση, στα οποία μιλούσε για τα όνειρά της να αφήσει τον σύζυγό της, να κερδίσει εκατομμύρια από το διαζύγιο και παντρευτεί εκείνον.

Από τα πειστήρια από την έρευνα στα ηλεκτρονικά της μέσα φάνηκε ότι είχε κάνει τις εξής αναζητήσεις στον ιστό: «ποια είναι η θανατηφόρα δόση φαιντανύλης» «πολυτελείς φυλακές» και «αν κάποιος δηλητηριαστεί, τι αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου».

Στη δίκη έπαιξε και το ηχητικό από το τηλεφώνημα που έκανε η 35χρονη στις Αρχές, μετά τον θάνατο του 44χρονου, με τον εισαγγελέα να δηλώνει πως πρόκειται για τη στιγμή που «η σύζυγος γίνεται μαύρη χήρα».

Το παιδικό βιβλίο για τον θρήνο

Λίγο πριν από τη σύλληψή της τον Μάιο του 2023, η Ρίτσινς προχώρησε στην αυτοέκδοση του παιδικού βιβλίου «Are You With Me?» σχετικά με την αντιμετώπιση της απώλειας ενός γονέα.

Το προώθησε σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, με τους εισαγγελείς να σημειώνουν πως αποτελούσε άλλη μία προσπάθεια να καλύψει το έγκλημά της.

Η μητέρα της Ρίτσινς είχε στείλει το βιβλίο στους ντετέκτιβ που ερευνούσαν την υπόθεση κάνοντας λόγο για «μια αφοσιωμένη σύζυγο και μητέρα».

Στο κελί της γυναίκας είχε βρεθεί και μία επιστολή στην οποία φαινόταν να σχεδιάζει κατά λέξη τις καταθέσεις της μητέρας και του αδελφού της.

Ειδικότερα, ήθελε να πείσει τον αδελφό της να καταθέσει πως ο σύζυγός της του είχε εκμυστηρευτεί πως ήταν χρήστης φαιντανύλη και την είχε προμηθευτεί από το Μεξικό. Κατά τον τρόπο αυτό, θα διαλυόταν κάθε υπόνοια σε βάρος της.

Ωστόσο, τη νύχτα του θανάτου του, η ίδια είχε πει στους αστυνομικούς πως ο 44χρονος δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

«Ειλικρινά, νιώθω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι» δήλωσε η αδερφή του Έρικ Ρίτσινς, Έιμι, προσθέτοντας ότι η οικογένεια μπορεί τώρα να επικεντρωθεί στην τιμή του αδελφού της και στην υποστήριξη των γιων του. «Είμαι πολύ χαρούμενη που υπήρξε δικαιοσύνη η για τον αδελφό μου».

Οι συγγενείς της Κούρι Ρίτσινς έφυγαν από το δικαστήριο χωρίς να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.