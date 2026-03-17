Φάκελος 17 Νοέμβρη: Πώς έφθασαν οι Αρχές στα ίχνη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Δύο αποδείχθηκαν το κομβικά σημεία για την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη», αλλά και την αποκάλυψη της ταυτότητάς του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, όπως φάνηκε από το νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την τρομοκρατική οργάνωση.

Αρχικά, η δολοφονία του Βρετανού ταξιάρχου Στίβεν Σόντερς, υπόθεση η οποία έφερε στην Ελλάδα τις βρετανικές διωκτικές Αρχές, τα μέσα και οι γνώσεις των οποίων αποδείχθηκε ανώτερες από των ελληνικών.

Επίσης, σημαντική ήταν και η εμφάνιση του κυρίου «Χ», πηγής που επικοινώνησε με τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, δίνοντάς του σημαντικές πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης: Ο Κουφοντίνας, η στρατολόγησή του στη «17Ν» και η παραλίγο σύλληψή του το 1985

Η πηγή αυτή, όπως αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ, δεν έδωσε ποτέ συγκεκριμένα ονόματα, άλλα γνώριζε πολλά για την οργάνωση.

Μιλώντας στον Αλέξη Παπαχελά, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε σχετικά: «Ο άνθρωπος αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Άρχισε να με καθοδηγεί μέρα με τη μέρα. Βρισκόταν κάθε μέρα, νύχτες, βρισκόμασταν από διάφορες αποθήκες στην ύπαιθρο μέχρι και σε δωμάτιο ξενοδοχείων».

Ερωτώμενος εάν το άτομο αυτό φυλακίστηκε ποτέ, αρνήθηκε να δώσει περισσότερα στοιχεία. «Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω».

Όσον αφορά στον ίδιο τον Γιωτόπουλο, φαίνεται ότι τ΄όνομά του ακουγόταν στους διαδρόμους των υπηρεσιών ασφαλείας πολλά χρόνια, αλλά δεν υπήρχαν απτά στοιχεία. Στα χέρια των γαλλικών Αρχών, ωστόσο, περιήλθε μία φωτογραφία με τον ίδιο, που αποτέλεσε κλειδί στην λύση της υπόθεσης.

Τότε, οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν πως ο Γιωτόπουλος είχε εκπαιδευτεί στην Κούβα. Από εκεί, ξεκίνησε μία δαιδαλώδης έρευνα σε Αθήνα και Αβάνα.