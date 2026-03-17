Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Γίνεται πόλεμος και κάθονται τα σκουπίδια και βρίζουν την Ιωάννα Τούνη»

Ξέσπασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από τη διαδικτυακή της εκπομπή, βάζοντας στο στόχαστρο όσους κάνουν αρνητικά σχόλια για την Ιωάννα Τούνη κάτω από άρθρα που αφορούν όσα συμβαίνουν στο Νουμπάι και κάνουν αναφορές στην Ιωάννα Τούνη.

«Στα 100 σχόλια κάτω από άρθρα ειδησεογραφικά, τα 90 γράφουν για την Τούνη. Γίνεται πόλεμος, χάνονται αθώες ζωές, παιδιά και κάθονται τα σκουπίδια, τα τελευταία, που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, και βρίζουν την Ιωάννα Τούνη», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη, υπερασπιζόμενη την influencer με την οποία τη συνδέει στενή φιλία.

Διαβάστε επίσης - Τάρια Μπούρα: Εντυπωσιακή και σήμερα σε σπάνια δημόσια εμφάνισή της

«Τι ψύχωση έχετε με την Ιωάννα κάποιοι; Πόσο ερωτευμένοι είστε μαζί της, που έχετε φτάσει στο σημείο να τη hate-άρετε; Μήπως είναι πρόεδρος η Ιωάννα στο Ντουμπάι; Μήπως έχει κάποια οικονομικά συμφέροντα εκεί; Φέρνει πετρέλαιο; Αυτό είναι.

Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας, αλλά με το να τα ξεσπάς σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν σου έχουν κάνει ποτέ τίποτα, χρήζεις το λιγότερο ψυχιατρικής βοήθειας», συμπλήρωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Ντρέπομαι που ανήκω στο ίδιο είδος με εσάς. Θέλω να διατυπώσω την οργή μου για το πόσο σκ...όψυχοι συνεχίζουν κάποιοι να είναι.

Κάνω τον σταυρό μου, νιώθω ευλογημένη, που δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου συναισθήματα όπως η ζήλια, ο φθόνος, η κακία, το κουτσομπολιό.

Ειλικρινά σου μιλάω, με αυτά που βλέπω γύρω μου ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχω νιώσει έτσι. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.