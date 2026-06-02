Okupa Kitchen & Listening Bar: Summer nights με μουσική, τέχνη και γεύση

Στo προσκήνιο ο κήπος του, που γίνεται το βασικό σημείο συνάντησης του χώρου, λειτουργώντας ως φυσική συνέχεια του εσωτερικού Listening bar. Κάθε Τετάρτη βράδυ (20.00 - 23.00) μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσικό σημείο συνάντησης με επιλεγμένες live μπάντες, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες (20.00 - 01.00, εκτός Δευτέρας) curated DJ sets με ατμοσφαιρικές μουσικές ανεβάζουν τη διάθεση και γίνονται κομμάτι της συνολικής εμπειρίας. Ιδιαίτερη περίπτωση οι Κυριακές, που κινούνται σε πιο χαλαρό ρυθμό από νωρίς το απόγευμα (18.00), με τα decks να αλλάζουν σταδιακά και να δυναμώνουν την ένταση καθώς η νύχτα πέφτει.

Στη βάση του Okupa, στο υπόγειο (basement), συνεχίζεται παράλληλα το cultural programming του χώρου, με εκθέσεις και movement sessions που διευρύνουν την εμπειρία πέρα από το φαγητό και τη μουσική. Σε συνεργασία με τη Domus Art Gallery, το Okupa φιλοξενεί μια σειρά από καλλιτεχνικές εκθέσεις, ανοίγοντας τον χώρο του σε local αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες. Η τρίτη κατά σειρά έκθεση εγκαινιάζεται στα μέσα Ιουνίου, συνεχίζοντας το πρόγραμμα του χώρου που φέρνει κοντά creative communities και σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις.

Κεντρικό στοιχείο του Okupa παραμένει το φαγητό, με το νέο μενού να κινείται σε μεσογειακή βάση και έντονες Levantine επιρροές. Απολαυστικά πιάτα που δίνουν έμφαση στις εποχιακές, τοπικές πρώτες ύλες και έχουν τη φιλοσοφία του sharing και του pairing με κοκτέιλ και φυσικά κρασιά. Με έμπνευση τη Μεσόγειο και τα artisanal ελληνικά προϊόντα, η νέα κάρτα του σεφ Νίκου Δραντάκη, σε συνεργασία με τον συνιδρυτή του Okupa και διευθυντή εστίασης Hrag Darakjian, επανερμηνεύει τη γαστρονομική παράδοση της Μέσης Ανατολής για να δώσει ένα αποτέλεσμα σύγχρονο και απόλυτα οικείο.

Μέσα σε μια γειτονιά που συνδέει Ψυρρή, Θησείο και Κεραμεικό, λειτουργώντας από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, το Okupa Kitchen & Listening Bar συνδυάζει πρωινό, brunch, μεσημεριανό, δείπνο, ποτά και ψαγμένες μουσικές επιλογές σε μια συνεχή ροή και μέσα από ένα concept που μας προτείνει να βιώσουμε το φετινό καλοκαίρι αλλιώς.



