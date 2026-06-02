Με τέσσερις βουλευτές μένει πλέον η Νέα Αριστερά, με αποτέλεσμα να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική της Ομάδα, καθώς αποχώρησαν συνολικά έξι μέλη της, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα της.

Οι έξι βουλευτές και οι βουλεύτριες που αποχώρησαν είναι: Αλέξης Χαρίτσης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Μερόπη Τζούφη.

Διαβάστε ακόμα: Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 μέλη και στελέχη - Αναλυτικά τα ονόματα

Πλέον, η Νέα Αριστερά διαθέτει τους εξής τέσσερις βουλευτές:

Σία Αναγνωστοπούλου (βουλευτής Αχαΐας) Θοδωρής Δρίτσας (βουλευτής Α' Πειραιώς) Πέτη Πέρκα (βουλευτής Φλώρινας) Ευκλείδης Τσακαλώτος (βουλευτής Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών)

Ο Δραγασάκης στη θέση της Αχτσιόγλου;

Πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Open αναφέρουν ότι τη θέση της Έφης Αχτσιόγλου στον Β2' Δυτικό Τομέα Αθηνών θα λάβει ως πρώτος επιλαχών ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να παραμείνει ανεξάρτητος.

Κατά συνέπεια, η Νέα Αριστερά μένει χωρίς συγκροτημένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή.

Νέα Αριστερά για αποχώρηση βουλευτών και στελεχών: «Η επιλογή τους συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ του Τσίπρα»

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αποχώρηση «δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο», ενώ υπογραμμίζει: «Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ήταν αναμενόμενη. Δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο.

Με την εξέλιξη αυτή παύει να υφίσταται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση.

Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του "Λαϊκού Μετώπου", ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις.

Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει "όμορους χώρους". Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα "Η Πολιτική Επιστρέφει", που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά.

Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους.

Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Στόχος της είναι η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό μας —και από τους αποχωρήσαντες.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ώστε να αποτελέσει, στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή, την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς, την άνοδο της Ακροδεξιάς και την πολιτική του "μέσου όρου".

Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας».