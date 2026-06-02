Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές σκότωσε τη Βασιλική ο δράστης - Τα σοκαριστικά ευρήματα της ιατροδικαστικής

Συνολικά 45 μαχαιριές, με γρήγορα και συνεχόμενα πλήγματα, δέχθηκε η 39χρονη που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, βρέθηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, με τα θανατηφόρα να είναι τα δύο στο στήθος και το ένα στην πλάτη, ενώ αρκετά τραύματα υπάρχουν επίσης, σε λαιμό και σαγόνι.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, οι περισσότερες μαχαιριές σημειώθηκαν όταν η 39χρονη βρέθηκε στο πάτωμα.

Σημειώνεται πως για τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας κατηγορείται ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρται να την σκότωσε μέσα στο διαμέρισμά τους στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους παιδιά 6 και 10 ετών.

Προς το παρόν, τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου της Καλαμάτας, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως στη συνέχεια μεταφερθούν στην αδερφή του θύματος.

Αναμένονται οι τοξικολογικές στην 39χρονη και τα παιδιά

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στην 39χρονη, όσο και στα παιδιά τους, δύο κορίτσια 10 και 6 ετών.

Τα παιδιά, να σημειωθεί, ήταν στο διπλανό δωμάτιο αλλά δεν άκουσαν τις φωνές της γυναίκας, κάτι που κρίνεται ως παράξενο. Οι μικρές ξύπνησαν στις 10 το πρωί και δεν γνώριζαν τίποτα, σύμφωνα με την αστυνομία και τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ.

Εντός της ημέρας, αναμένεται να υποβληθούν στις εξετάσεις για να διασαφηνιστεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία για να κοιμηθούν βαριά.

Μέσα στο σπίτι, να σημειωθεί, βρέθηκαν αρκετές καρτέλες από ηρεμιστικά χάπια.

Ο δράστης έχει μόνο αμυχές και εκδορές, κάτι που φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του περί άμυνας.