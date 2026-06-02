Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών.

Η είδηση γίνεται γνωστή από την ΕΣΗΕΑ, που εκφράζει τα συλλυπητήριά της για την απώλειά τους.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως».

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ανέλαβε την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής στην ΕΡΤ, μέχρι την κατάταξή του στον στρατό. Αργότερα, είχε εργαστεί επί σειρά ετών στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel.

Από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, και την ίδια χρονιά αποχώρησε από το κόμμα για να συνταχθεί με την προσπάθεια της Νέας Αριστεράς.