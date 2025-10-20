Όλα όσα έρχονται στο Athens International Music Festival

21, 22, 23, 24 & 25 Οκτωβρίου | Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η Αθήνα υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους βιολονίστες της εποχής μας, τον θρυλικό Pinchas Zukerman, ο οποίος ανοίγει την αυλαία του Athens International Music Festival — μιας διοργάνωσης που φέρνει κοντά λαμπρούς μουσικούς από όλο τον κόσμο, μετατρέποντας για πέντε ημέρες τον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό σε επίκεντρο της διεθνούς μουσικής δημιουργίας, παρουσιάζοντας κορυφαία έργα μουσικής δωματίου.



Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, όπως η διεθνούς φήμης σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, ο Asi Matathias και Tosca Opdam (βιολί), η Wenting Kang (βιόλα), η Amanda Forsyth και ο Gabriel Schwabe (τσέλο), ο Julien Hervé (κλαρινέτο), καθώς και οι πιανίστες Victor Stanislavsky και Maria Meerovitch.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Tosca Opdam και του Asi Matathias και με την οργανωτική επιμέλεια του Σπύρου Τερζή, το Φεστιβάλ αναδεικνύει τη μουσική ως γέφυρα πολιτισμών, συνδυάζοντας την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα με εκπαιδευτικές δράσεις και ευκαιρίες για νέους μουσικούς.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν τρία Masterclasses βιολιού, από τους Pinchas Zukerman, Tosca Opdam και Asi Matathias, για 5 διακεκριμένους νέους μουσικούς, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά αυτή την μοναδική διδακτική εμπειρία. Παράλληλα, θα διεξαχθεί ένα δωρεάν πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της Λεοντείου Σχολής Άνω Πατησίων και για μουσικούς της νεανικής ορχήστρα El Sistema Greece, ενισχύοντας το κοινωνικό αντίκτυπο του Φεστιβάλ.

Το Athens International Music Festival δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών· είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που φωτίζει τη διαχρονική σημασία της Αθήνας ως κοιτίδας του πολιτισμού, ενώ παράλληλα δίνει βήμα στον διαπολιτισμικό διάλογο. Για πέντε ημέρες, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε παγκόσμιο σημείο συνάντησης της μουσικής, σε μια γιορτή που τιμά την κλασσική μουσική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου - 20:30

Grand Opening

Ανοίγουμε το φεστιβάλ με μια ζωντανή βραδιά που γιορτάζει την ουσία της μουσικής δωματίου: οικειότητα, διάλογος και λαμπρότητα. Από το πνευματώδες Eyeglass Duo του Μπετόβεν, μέχρι το δραματικό Κουαρτέτο για πιάνο σε σολ ελάσσονα του Μότσαρτ και τη λυρική ζεστασιά του ύστερου Κουιντέτου εγχόρδων του Μέντελσον, το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια όμορφη έναρξη μιας εβδομάδας μουσικών ανακαλύψεων.

L. van Beethoven - Eyeglass Duo για βιόλα και βιολοντσέλο

Pinchas Zukerman, βιόλα

Amanda Forsyth, βιολοντσέλο

W. Α. Μότσαρτ - Κουαρτέτο για πιάνο σε σολ ελάσσονα, K.478

Tosca Opdam, βιολί

Wenting Kang, βιόλα

Gabriel Schwabe, βιολοντσέλο

Victor Stanislavsky, πιάνο

F. Mendelssohn - Κουιντέτο εγχόρδων αρ. 2 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 87

Asi Matathias, βιολί

Tosca Opdam, βιολί

Pinchas Zukerman, βιόλα

Wenting Kang, βιόλα

Amanda Forsyth, βιολοντσέλο

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου - 20:30

Ρομαντικά ρεύματα

Η βραδιά αυτή αναδεικνύει το συναισθηματικό βάθος και τον εκφραστικό πλούτο του Ρομαντικού ρεπερτορίου. Το τρίο του Σούμπερτ ανοίγει το πρόγραμμα με γοητεία και εσωτερικότητα, ακολουθούμενο από το πλούσιο και παθιασμένο τρίο για πιάνο του Αρένσκι. Το μεγαλοπρεπές κουιντέτο κλαρινέτου του Μπραμς επισφραγίζει τη βραδιά με φθινοπωρινή ομορφιά και κατανυκτική γαλήνη.

F. Schubert - Τρίο εγχόρδων σε σι ύφεση μείζονα, D.471

Tosca Opdam, βιολί

Wenting Kang, βιόλα

Gabriel Schwabe, βιολοντσέλο



