Το Onassis Culture στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονικής

Προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 Στροφές για την Αθήνα του Τάσου Λάγγη και πραγματοποιήθηκε ειδική προβολή της σειράς Γιατί είναι μαύρα τα βουνά της Cosmote TV. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση του ντοκιμαντέρ 4 μ.μ. με 5 μ.μ. για τον Γιάννη Πετρίδη που βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης και συμμετείχε εκτός συναγωνισμού στο Docs in Progress, ενώ προβλήθηκαν και οι δύο ταινίες που είχαν διακριθεί τα προηγούμενα χρόνια με το Onassis Film Award και τιμήθηκαν με βραβεία στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: το Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασσά που απέσπασε το Βραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου) και το Βραβείο Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιστορίες Πόλης», και το Where Shadows Rest της Μαριάννα Οικονόμου που τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου και στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμά με το Onassis Film Award ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στην Αγορά του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στηρίζοντας την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου. Φέτος, το Onassis Film Award απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Ανεπιθύμητο παρελθόν/ Unwanted Past του Θανάση Βασίλειου, που -με ευαισθησία και ορμή- φέρνει στην επιφάνεια το τραύμα ενός ολόκληρου έθνους. Μέσα από ένα πολιτικό γεγονός που στιγμάτισε γενιές, καταφέρνει να μιλήσει με προσωπικό τρόπο και ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά, για τη μνήμη, την επιμονή και το συλλογικό αίτημα για δικαιοσύνη, το οποίο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Onassis Documentaries: Για όλα όσα έχουν σημασία

Το Onassis Culture ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στον κόσμο που ζούμε και στους κόσμους που θέλουμε να ζήσουμε. Μέσα από μια σειρά νέων ντοκιμαντέρ ερχόμαστε κοντά σε θέματα που μας αφορούν, με το βλέμμα στην ατομική και συλλογική πραγματικότητα, σε προσωπικές ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, σε όνειρα, εμπειρίες και νέες αφηγήσεις.

Τα Onassis Documentaries μας μεταφέρουν την εύθραυστη πραγματικότητα της εφηβείας (Girlhood, 2021), τη δύναμη του λόγου και της δημοκρατίας (Democracy Is Coming, 2024), τη σημασία του να σπας τη σιωπή σου (TACK, 2024), την επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει (Birds or How to Be One, 2020), την πολυπλοκότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Η Καρδιά του Ταύρου, 2025), την ιστορία της αθηναϊκής πολυκατοικίας και της ανοικοδόμησης της πόλης μέσα από τη ζωή των ανώνυμων λαϊκών ανθρώπων της αντιπαροχής (Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας, 2021), έναν φόρο τιμής στις γυναίκες που καθαρίζουν τις πόλεις του κόσμου (Clean Cities, 2021), τις αλβανικές ρίζες και την ελληνική ζωή που διαμορφώνουν μια νέα αίσθηση του ανήκειν (ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ, 2025). Καθημερινοί ήρωες και ηρωίδες από κάθε σημείο του κόσμου –από την Αθήνα ως τη Χιλή και από τη Νέα Υόρκη ως την Κωνσταντινούπολη– μιλούν ανοιχτά και παίρνουν θέση απέναντι στα ζητήματα του «εδώ και τώρα». Με τη δύναμη της εικόνας και την αλήθεια της φόρμας του ντοκιμαντέρ, ταξιδεύουμε, νιώθουμε, αμφισβητούμε και τελικά ερχόμαστε κοντά στη δική μας πραγματικότητα, στον κόσμο που επιλέγουμε να ζήσουμε.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ONASSIS CULTURE ΣΤΟ 28o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 Στροφές για την Αθήνα» του Τάσου Λάγγη

Μια παραγωγή του Onassis Culture

Πώς φαντάζει το μέλλον της Αθήνας μέσα από τα μάτια όσων κατοικούν στα στρώματα της αρχιτεκτονικής της – των ενοίκων, των νέων, των μεταναστών, των πουλιών; Το ντοκιμαντέρ «Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 Στροφές για την Αθήνα», σε σκηνοθεσία του Τάσου Λάγγη και παραγωγή του Onassis Culture, είναι ελεύθερα εμπνευσμένο από δύο εκδόσεις με θέμα την αθηναϊκή πολυκατοικία: «37 ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών» (σε επιμέλεια Θωμά Μαλούτα, Νικολίνας Μυωφά, Δημήτρη Μπαλαμπανίδη και Ιφιγένειας Δημητράκου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση) και “The Public Private House: Modern Athens and Its Polykatoikia” του Richard Woditsch, από το οποίο έχει δανειστεί και τον τίτλο της η ταινία.

Η «Δημόσια Ιδιωτική Οικία» είναι ένα δοκίμιο σε 9 στροφές για την Αθήνα, την κατοίκηση και την αναζήτηση προοπτικής – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η ταινία θέτει στο επίκεντρο τέσσερις νέες γυναίκες, που συγκατοικούν σε ένα ρετιρέ στην Αχαρνών, μια γειτονιά έντονης εθνοτικής και κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η σκηνοθετική ματιά εστιάζει σε μια συμμετοχική, «εκ των έσω» καταγραφή, χωρίς ιεραρχίες, χωρίς επιβολή ερμηνειών. Οι ακαδημαϊκοί που εμφανίζονται δεν φέρουν τίτλους ή ρόλους, αλλά εναλλάσσονται ισότιμα με τις τέσσερις γυναίκες, τους φίλους τους και τα είδη πουλιών που κατοικούν στην Αθήνα. Όλα έχουν την ίδια υπόσταση, τον ίδιο αφηγηματικό χώρο. Η ταινία επιλέγει να δει την πόλη όχι από ψηλά αλλά μέσα από αυτό που ονομάζει οικιακή ευτυχία: μέσα από τις ζωές που πασχίζουν να κρατηθούν, που φεύγουν για ένα «καλύτερα», που προσπαθούν να ανήκουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πολυκατοικία, όχι απλώς ως ένα κτίσμα, αλλά ως αρχείο ζωών, χρήσεων, ονείρων, μεταμορφώσεων και αποχωρισμών.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 19:00, στην Αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης», στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι, παρουσία συντελεστών.

«Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» της Cosmote TV H νέα σειρά ντοκιμαντέρ σε συμπαραγωγή του Onassis Culture

Μετά από τρία χρόνια στην Κόνιτσα και το μουσικό φεστιβάλ «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και επιμέλεια του Christopher King, η μουσική που ενέπνευσε τον Αμερικανό εθνομουσικολόγο, συγγραφέα, παραγωγό και πρεσβευτή της παραδοσιακής μουσικής, έγινε σειρά. Πόσα τραγούδια συγκρατούν μέσα τους τα βουνά; Πώς σημαδεύει η μουσική όσα συμβαίνουν μεταξύ ζωής και θανάτου; H Cosmote TV, σε συμπαραγωγή με το Onassis Culture, παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά», με πρωταγωνιστή τον Christopher King, και μας παρασύρει σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, αποκαλύπτοντας τους τρόπους που ο ήχος, η κίνηση και η παράδοση αντηχούν μέσα από γενιές ανθρώπων. Η σειρά αποτελείται από 6 επεισόδια και 6 διαφορετικές θεματικές, που όμως κινούνται γύρω από έναν κοινό πυρήνα: μια εθνογραφική διείσδυση στην τελετουργία και τη μυσταγωγία των μουσικών εθίμων της Ελλάδας.

Η πρώτη προβολή της νέας σειράς ντοκιμαντέρ στο κοινό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με μια ειδική προβολή του 5ου επεισοδίου. Σε αυτό το επεισόδιο, με θεματική και τίτλο «Τελετές», ο Christopher King συνεχίζει το οδοιπορικό του με μια περιήγηση στην Ήπειρο, αναζητώντας τις ρίζες της δημοτικής μουσικής και την πολιτισμική της συνέχεια στον 21ο αιώνα. Όλα τα επεισόδια της σειράς, σε συμπαραγωγή του Onassis Culture, θα είναι διαθέσιμα το επόμενο διάστημα αποκλειστικά στο COSMOTE HISTORY.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε ειδική προβολή ενός επεισοδίου της σειράς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Τώνια Μαρκετάκη».

«4 μ.μ. με 5 μ.μ.» του Γιώργου Τελτζίδη

Το νέο ντοκιμαντέρ του Onassis Culture για τον Γιάννη Πετρίδη συμμετείχε στην Αγορά του Φεστιβάλ (Εκτός συναγωνισμού)

Ένα ντοκιμαντέρ-πορτρέτο του Γιάννη Πετρίδη, θρυλικού Έλληνα συλλέκτη, μουσικού παραγωγού και μέλους με δικαίωμα ψήφου του Rock and Roll Hall of Fame, που παρουσιάζεται μέσα από την τεράστια συλλογή του. Μια ταινία για την ποπ κουλτούρα, τον χρόνο, τη μνήμη και την αίσθηση του ανήκειν.

Στην ταινία, η συλλογή του Γιάννη Πετρίδη δωρίζεται στο Ίδρυμα Ωνάση και έτσι μεταφέρεται από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα. Οι επιστολές και οι μαρτυρίες των θαυμαστών του αποκαλύπτουν την επίδραση του Πετρίδη στη μουσική και την ποπ κουλτούρα της Ελλάδας, ενώ η ταινία μεταμορφώνει έναν σύγχρονο θρύλο σε μια ανθρώπινη ιστορία.

To ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Τελτζίδη, έρευνα του Παναγιώτη Μένεγου και παραγωγή του Onassis Culture, βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης και συμμετείχε εκτός συναγωνισμού στο Docs in Progress της πιο δυναμικής Αγοράς ντοκιμαντέρ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στον πυρήνα του ντοκιμαντέρ βρίσκεται ο Γιάννης Πετρίδης, που με επιμονή, πάθος για τη μουσική, τον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα, και έχοντας διατελέσει διευθυντής σε δισκογραφικές, όπως η Virgin Records Ελλάδας, διαμόρφωσε μια από τις πιο εντυπωσιακές και ολιστικές ιδιωτικές συλλογές που έχουν συγκροτηθεί ποτέ στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος συχνά επηρέασε από μόνος του τις εγχώριες μουσικές τάσεις. Η συλλογή του περιλαμβάνει περισσότερα από 170.000 τεκμήρια, με κορμό της τους δίσκους βινυλίου 33 και 45 στροφών και τα CD του, ταινίες, video clips και πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό σε VHS, κασέτες, DVD, Laser Discs, memorabilia που σχετίζονται με τη μουσική και κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά και με την προσωπική πορεία του ίδιου, καθώς και σπάνια αντικείμενα γύρω από τη μουσική, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα. Το 2025, το Ίδρυμα Ωνάση απέκτησε τη μοναδική συλλογή του Γιάννη Πετρίδη, για να την καταστήσει μελλοντικά προσβάσιμη στο κοινό για ακρόαση, έρευνα και απόλαυση.

“Bugboy” του Λουκά Παλαιοκρασσά Onassis Film Award 2025

Το “Bugboy” ακολουθεί τον Γιώργο, έναν ντροπαλό έφηβο με στραβισμό, ο οποίος δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το τραυματικό διαζύγιο των γονιών του. Βρίσκοντας καταφύγιο στον κόσμο των εντόμων, συνδέεται με έναν γρύλο, την Ιζαμπέλα. Μέσα από ένα πορτρέτο μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης, το “Bugboy” μάς υπενθυμίζει ότι ακόμα και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο. Το ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Λουκά Παλαιοκρασσά και παραγωγή της Anemon Productions, συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ.

H πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 20:00, στο Ολύμπιον.

Βραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου)

Βραβείο Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιστορίες Πόλης»

“Where Shadows Rest” της Μαριάννας Οικονόμου Onassis Film Award 2024

Ο 75χρονος Κώστας βιοπορίζεται ανελκύοντας τοξικά ναυάγια από τον μολυσμένο βυθό της Ελευσίνας. Ενώ η κοινότητα γύρω του ονειρεύεται την περιβαλλοντική αναγέννηση, ένας αρχαιοελληνικός μύθος του Κάτω Κόσμου αναδύεται μέσα από ένα μοιραίο πλοίο που θέλει να σώσει. Όμως, ένα καλά θαμμένο μυστικό από το παρελθόν του αποκαλύπτεται απροσδόκητα και το σχέδιο ανατρέπεται. Μεταξύ τελετουργίας, μνήμης και φθοράς, η ταινία είναι ένα ταξίδι στα σκοτεινά βάθη της θάλασσας και της ανθρώπινης ψυχής. To ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μαριάννας Οικονόμου και παραγωγή της Anemon Productions, συμμετείχε στο Τμήμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» του Φεστιβάλ.

H πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 18:00, στην Αίθουσα «Τζον Κασσαβέτης», στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης.