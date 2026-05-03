Λεκτικός: Το «μύνημα του διαβόλου» και το μοιραίο τσίμπημα του σκορπιού

Ο Ανδρέας Μαρνέζος αποτέλεσε μία ιδιαίτερη προσωπικότητα τόσο στον χώρο της hip hop μουσικής όσο και σε εκείνον των πολεμικών τεχνών. Έχοντας ζήσει «δέκα ζωές» ο Λεκτικός Επεξεργαστής, όπως ήταν γνωστός στη σκηνή, έφυγε από τη ζωή πριν από 15 χρόνια, με τον θάνατο του να τον καλύπτει ακόμη και σήμερα μυστήριο.

Άνθρωπος του «δρόμου» από πολύ μικρή ηλικία, έμπλεξε για τα καλά, αλλά κατάφερε να ξεφύγει από τις ουσίες. Μία άλλη όμως ουσία φαίνεται πώς ευθύνεται για τον θάνατό του. Μάλιστα στο οδοιπορικό που έκανε λίγες ημέρες νωρίτερα στο Άγιο Όρος, είναι πολύ πιθανό να κατέγραψε με την κάμερα τις στιγμές που ενδεχομένως του έκοψαν το νήμα της ζωής.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2011, πραγματοποίησε οδοιπορικό στο Άγιο Όρος μαζί με φίλους του καθώς πίστευε πολύ στον Θεό. κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, δέχθηκε πολλαπλά τσιμπήματα σκορπιού στο πόδι. Ο ίδιος το θεώρησε ως μήνυμα του διαβόλου που δοκίμαζε την πίστη του και αποφάσισε να συνεχίσει τον δρόμο του.

«Είχαμε μία ατυχία, δύο τσιμπήματα σκορπιού» λέει κοιτώντας την κάμερα. «Έγινε σε εμένα γιατί χθες ήμουν τη μισή ημέρα στο εκκλησάκι. Διάβαζα το Ευαγγέλιο, μετανόησα, έκλαψα. Και είπα πως θα κάνω την πορεία στο όνομα του Ιησού Χριστού« έλεγε δείχνοντας τον προορισμό του, το εκκλησάκι της Αγίας Άννας. «Ο διάολος έστειλε τον δαίμονα. Έστειλε σκορπιό».

Μετά από το οδοιπορικό επέστρεψε, αλλά το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, στις 22 Απριλίου 2011, η γυναίκα του τον βρήκε νεκρό στο «Barcode Tattoo». Ο θάνατός του προήλθε από ανακοπή καρδιάς και φέρεται να σχετίζεται με τα τσιμπήματα του σκορπιού. Στην πορεία ακούστηκαν κι άλλες θεωρίες, δίχως ωστόσο να επαληθευθούν.

Ποιος ήταν ο Μαρνέζος

Ο Μαρνέζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και έξι χρόνια μετά μετακόμισε με τους γονείς του στην Αμερική. Το 1982 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου μεγαλώνοντας τον κέρδισε ο κόσμος των tattoo και το free fighting ενώ αργότερα ασχολήθηκε με το kick boxing και το muai thai.

Ο ίδιος στη συνέχεια ασχολήθηκε στο εξωτερικό επαγγελματικά με μαχητικά αθλήματα παίρνοντας μάλιστα συμμετοχή σε πρωταθλήματα. Υπήρξε «βατράχι» ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη φύλαξη υψηλών προσώπων. Μάλιστα σε μία τηλεοπτική του συνέντευξη είχε πει πως είχε δεχθεί σφαίρα.

Λεκτικός Επεξεργαστής και BCC

«Το χιπ χοπ που κάνω είναι βιωματικό. Γράφω αυτά που ζώ , τα κάνω στίχους και τα τραγουδώ. Τα κομμάτια μου μιλούν για το δρόμο, για τις γυναίκες, για την αλητεία και για τον εαυτό μου. Θέλω να προσθέσω ότι στην Αμερική το ραπ είναι πολύ εγωιστικός στίχος. Όλοι ραπάρουν μιλώντας για την πάρτη τους, I do, I fuck , I am…Στην Ελλάδα καλό είναι να μην είμαστε τόσο εγωκεντρικοί. Δεν είναι ίδια η δομή της κοινωνίας και μπορεί αυτό να παρεξηγηθεί» είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του.

Αρχικά δημιούργησε τη «Λεκτικοεπεξεργαστική», ενώ στα επόμενα χρόνια, το «παιδί» του, το Barcode Crew (BCC) ανέδειξε πολλούς ράπερς που έκαναν καριέρα τα επόμενα χρόνια μεταξύ των οποίων οι Εισβολέας, Θύτης, RG, Τάκι Τσαν, Don. G κ.α. Μετά τον θάνατο του Λεκτικού , το BCC αδρανοποιήθηκε μέχρι το 2020 όπου και το έφερε ξανά στο προσκήνιο ο γιός του, επίσης ράπερ Rack.