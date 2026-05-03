Ακόμα και σήμερα, 30 και πλέον χρόνια από την εκτέλεση του Αντρέι Τσικατίλο, παραμένει ένας από τους πιο αιμοσταγείς serial killers της Σοβιετικής Ένωσης και κατ' επέκταση της Ρωσίας. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, τα παρατσούκλια που του είχαν αποδώσει. Ο «χασάπης του Ροστόφ» ή ο «Κόκκινος αντεροβγάλτης», ο άνθρωπος που ευθύνεται για τουλάχιστον 52 δολοφονίες γυναικών και παιδιών!

Έδρασε για πάνω από μια δεκαετία, από το 1978 έως το 1990 και μετά από τη σύλληψή του ομολόγησε τη δολοφονία 56 ανθρώπων, αν και καταδικάστηκε επίσημα για 52 από αυτές. Τα θύματά του ήταν κυρίως παιδιά (αγόρια και κορίτσια) και νεαρές γυναίκες.

Η δράση του χαρακτηριζόταν από ακραία αγριότητα, περιλαμβάνοντας σεξουαλική κακοποίηση, ακρωτηριασμούς και κανιβαλισμό, γεγονός που του χάρισε και το μακάριο παρατσούκλι του. Άλλωστε στον φάκελό του, δίπλα από το όνομά του υπάρχουν οι λέξεις κανίβαλος, παιδόφιλος, νεκρόφιλος. Και φυσικά, κατά συρροή δολοφόνος.

Η πρώτη γκάφα με τον Χασάπη του Ροστόφ

Τον Σεπτέμβριο του 1984, συνελήφθη αφού προσπάθησε να βρει μια πόρνη, έχοντας θεαθεί να πλησιάζει αρκετές γυναίκες στον σταθμό λεωφορείων του Ροστόφ. Η τσάντα του ερευνήθηκε και βρέθηκε να περιέχει ένα κουζινομάχαιρο, μια πετσέτα, ένα σχοινί και ένα βάζο βαζελίνης.

Δυστυχώς, όμως, η ομάδα αίματός του δεν ταίριαζε με το σπέρμα που βρέθηκε στα πτώματα, που είχε εντοπίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια η Αστυνομία, αναγκάζοντας τους ερευνητές να τον απελευθερώσουν.

Αυτό δεν έχει ποτέ εξηγηθεί πλήρως και μερικές φορές πιστεύεται ότι ήταν αποτέλεσμα γραφειακού λάθους. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι αυτό οφειλόταν στο ότι δεν είχε έκκριση αίματος (λόγω μιας σπάνιας πάθησης όπου οι εκκρίσεις δεν συμβαδίζουν με τον τύπο αίματος), πράγμα που σήμαινε ότι η ομάδα αίματός του δεν θα μπορούσε να προσδιοριστεί από το σπέρμα του. Αξίζει να σημειωθεί πως ένας άλλος άνδρας, ο Αλεξάντερ Κραβτσένκο, εκτελέστηκε λανθασμένα για ένα από τα πρώτα εγκλήματα του Τσικατίλο.

Εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα αφού καταδικάστηκε για κλοπή από τον χώρο εργασίας του και καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως, η σοβιετική ηγεσία της εποχής υποστήριζε ότι οι κατά συρροή δολοφόνοι ήταν ένα «καπιταλιστικό φαινόμενο» που δεν υπήρχε στην κομμουνιστική κοινωνία.

Η επιχείρηση «Operation Forest Strip»

Τον Νοέμβριο του 1990, ο Τσικατίλο προσήχθη ξανά όταν έβγαινε από την περιοχή όπου βρέθηκε το τελευταίο του θύμα, η Svetlana Korostik. Στις 14 Νοεμβρίου, την επόμενη μέρα από την ανακάλυψη του πτώματος της γυναίκας, συνελήφθη και ανακρίθηκε επίσημα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από την επιχείρηση Operation Forest Strip, μια γιγαντιαία κινητοποίηση της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, φυλακίστηκε σε ένα σιδερένιο κλουβί για να προστατευτεί από την οργή των συγγενών των θυμάτων.

Μία σφαίρα στο κεφάλι

Στις 14 Οκτωβρίου 1992, ο Τσικατίλο - που ήταν δάσκαλος, ιδιαίτερα μορφωμένος και οικογενειάρχης- κρίθηκε ένοχος για 52 δολοφονίες. 21 άνδρες και 31 γυναίκες. Η ποινή του; Θανατική καταδίκη. Εκτελέστηκε με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού (η συνήθης μέθοδος στη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία) στις 14 Φεβρουαρίου 1994.

Θρυλείται πώς τα τελευταία του λόγια ήταν «Μην μου ανατινάξετε το μυαλό! Οι Ιάπωνες θέλουν να τους αγοράσουν!». Η ιστορία του ενέπνευσε το γνωστό βιβλίο Child 44 (Παιδί 44) του Tom Rob Smith, καθώς και την ταινία Citizen X (Πολίτης Χ) του 1995.