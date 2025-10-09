«Οργάνωση και Προβολή Οινοτουρισμού»: Πρόγραμμα Επισκέψεων για την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Οινοτουριστικής Εμπειρίας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δ.τ. ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., πραγματοποίησε ένα διήμερο εκπαιδευτικό και εμπειρικό οινοτουριστικό ταξίδι στο Αμύνταιο, το Νυμφαίο και τη Νάουσα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Οργάνωση και Προβολή Οινοτουρισμού».

Στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, εκπρόσωποι του οινικού και τουριστικού κλάδου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε τη γνώση με την απόλαυση, τη φύση με την παράδοση και τη γαστρονομία με την καινοτομία.

Ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, εμπειρίες και ανταλλαγή γνώσης

Το διήμερο αυτό ήταν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνέδεσε τον κόσμο του κρασιού με την τοπική παράδοση, τη φιλοξενία, τη γαστρονομία και τη φύση. Μέσα από επισκέψεις σε εμβληματικά επισκέψιμα οινοποιεία, περιηγήσεις σε αμπελώνες και γνωριμία με σύγχρονες πρακτικές, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» τόσο στην ιστορία του ελληνικού κρασιού όσο και στις νέες προοπτικές του οινοτουρισμού.

Ήταν μια συνάντηση ανθρώπων με κοινό όραμα, μια ζωντανή πλατφόρμα ιδεών και έμπνευσης για το πώς το κρασί μπορεί να μετατραπεί σε όχημα πολιτισμού, τοπικής ανάπτυξης και βιώσιμου τουρισμού. Οι γευσιγνωσίες, οι συζητήσεις, οι ανταλλαγές απόψεων και η επαφή με την αυθεντικότητα των τόπων δημιούργησαν ένα μοναδικό μωσαϊκό εμπειριών που ανέδειξε τη δυναμική του οινοτουρισμού στην Ελλάδα.

Όταν το κρασί γίνεται εμπειρία

Η διήμερη εκδρομή ανέδειξε με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο πώς ο οινοτουρισμός μπορεί να μετατρέψει το κρασί από ένα προϊόν σε μια πολυδιάστατη εμπειρία για τον επισκέπτη. Κάθε στάση του ταξιδιού ήταν μια μοναδική πρόσκληση να γνωρίσει κανείς όχι μόνο τις ποικιλίες και τις ετικέτες, αλλά και τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και τις ιστορίες που τις συνοδεύουν.

• Κτήμα Καρανίκα – Λεβαία Φλώρινας

Μια αυθεντική εισαγωγή στον κόσμο των αφρωδών οίνων, εκεί όπου το πάθος της οικογένειας Καρανίκα συναντά τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική παράδοση. Οι επισκέπτες βίωσαν πώς η méthode traditionnelle ζωντανεύει μέσα από τις γηγενείς ποικιλίες Ξινόμαυρου, Ασύρτικου και Λημνιώνα, ανακαλύπτοντας τη δύναμη της υπομονής και της τέχνης του οινοποιού.

• Αμύνταιο – Merlot Wine Resto Bar

Η εμπειρία μεταφέρθηκε σε έναν χώρο όπου η τοπική γαστρονομία πρωταγωνιστεί. Με συνδυασμούς ελληνικών μεζέδων και τοπικών κρασιών, οι συμμετέχοντες ένιωσαν πώς η γεύση γίνεται γέφυρα ανάμεσα στην κουλτούρα και την καθημερινότητα, προσφέροντας μια πιο άμεση, φιλική και δημιουργική διάσταση του οινοτουρισμού.

• Κτήμα Άλφα – Αμύνταιο

Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα σύγχρονου οινοτουρισμού, όπου η ξενάγηση στους αμπελώνες και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συμπληρώθηκε από μια γευσιγνωσία που ανέδειξε τον χαρακτήρα του terroir. Οι επισκέπτες δεν γνώρισαν απλώς τα κρασιά, αλλά βίωσαν τη φιλοσοφία του κτήματος, που συνδέει την τεχνολογία, την καινοτομία και τον σεβασμό στη φύση με την εμπειρία της απόλαυσης.

• Καταφύγιο Αρκούδας «Αρκτούρος» – Νυμφαίο

Ένα απαραίτητο διάλειμμα που έδωσε άλλη διάσταση στο ταξίδι, καθώς συνέδεσε τον οινοτουρισμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της φύσης. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν το έργο της οργάνωσης «Αρκτούρος», ανακαλύπτοντας ότι το κρασί και ο τουρισμός μπορούν να γίνουν συμμέτοχοι σε έναν ευρύτερο διάλογο για τη βιοποικιλότητα και την οικολογία.

• Κτήμα Κυρ Γιάννη – Νάουσα

Η κορύφωση του ταξιδιού ήρθε μέσα από την επαφή με το εμβληματικό Κτήμα Κυρ Γιάννη. Η περιήγηση στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις, η γευσιγνωσία σπάνιων ετικετών και το γεύμα υψηλής γαστρονομίας στο βραβευμένο Green Award εστιατόριο ανέδειξαν πώς η ιστορία και η παράδοση του Ξινόμαυρου παντρεύονται με τον σύγχρονο τρόπο φιλοξενίας. Μια εμπειρία που απέδειξε ότι ο οινοτουρισμός δεν είναι απλώς δοκιμή κρασιών, αλλά ένα ολιστικό ταξίδι στις αξίες, τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα ενός τόπου.

Ένα ταξίδι που έκανε το κρασί βίωμα, τη γεύση εμπειρία και τον επισκέπτη κοινωνό της τοπικής κουλτούρας.

Με τη δράση αυτή, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον καθοριστικό της ρόλο στη δικτύωση και τη στήριξη παραγωγών, επαγγελματιών και φορέων. Δημιούργησε γέφυρες συνεργασίας, και ανέδειξε τον ελληνικό αμπελώνα ως πυλώνα ανάπτυξης με διεθνή προοπτική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου το κρασί είναι άρρηκτα δεμένο με την εμπειρία, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη τουριστική ταυτότητα της χώρας μας.