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​Το PADU App ξεχώρισε στα Loyalty Awards 2026 με 4 σημαντικές διακρίσεις

Τέσσερα βραβεία για το PADU App στα Loyalty Awards 2026. Δείτε αναλυτικά σε ποιες κατηγορίες ξεχώρισε.

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Loyalty Awards 2026 
Loyalty Awards 2026 
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Το PADU App διακρίθηκε με τέσσερα βραβεία στα Loyalty Awards 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο των προγραμμάτων επιβράβευσης και του customer engagement.

Συγκεκριμένα, το PADU App απέσπασε:

  • GOLD στην κατηγορία Best Multi-Brand Loyalty Program
  • GOLD στην κατηγορία Best Use of Loyalty Management Software
  • GOLD στην κατηγορία Best in Food & Beverage, για την υλοποίηση του Starbucks Rewards μέσω του PADU App
  • SILVER στην κατηγορία Best Personalization & Data-Driven Loyalty Initiative

Με περισσότερους από 270.000 χρήστες, το PADU App συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επιβράβευσης που υποστηρίζει πολυκαναλικές εμπειρίες, προσωποποιημένη επικοινωνία και αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης για επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του PADU για την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων επιβράβευσης και customer engagement, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα δεδομένα με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας τόσο για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

Η διάκριση αυτή ενισχύει τη θέση του PADU App στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που συνδέουν αποτελεσματικά brands και καταναλωτές.
 

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