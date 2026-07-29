«Πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά»: Το viral βίντεο με την κοσμοπλημμύρα στην Ιταλίδα στα Κουφονήσια

Ένα βίντεο από την παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εικόνες που είναι αρκετές από μόνες τους να περιγράψουν τον υπερτουρισμό που δέχεται η περιοχή.
«Εξαιρετικός προορισμός τα Κουφονήσια! Η πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά» σχολιάζει χρήστης του X.
Στα πλάνα φαίνεται η παραλία ασφυκτικά γεμάτη με λουόμενους και άλλους που καταφτάνουν σε ορδές με τον κόσμο να είναι τόσος πολύς που μοιάζει δύσκολο ακόμη και να βρει κάποιος χώρο για να φτάσει μέχρι τη θάλασσα.
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«Και να σκεφτεί κανείς ότι τα Κουφονήσια ξεκίνησαν ως προορισμός για λίγους, άγονη γραμμή και έτσι...»
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