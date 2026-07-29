Η απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι σε συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Νίκου Γκάτσου με επιμελήτρια την Αγαθή Δημητρούκα έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων με πολλούς τραγουδιστές να παίρνουν ανοιχτά θέση κάνοντας λόγο για μια «μαύρη σελίδα στο ελληνικό τραγούδι».

Η ανακοίνωση από σκηνής και η απαγγελία

Την περασμένη Κυριακή 26/7 στο Αρχαίο Θέατρο Δίου η Αγαθή Δημητρούκα ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον λόγο που στη βραδιά δεν θα ακουστούν τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι διαβάζοντας τους λόγους για τους οποίους ο γιος του συνθέτη και νόμιμος διαχειριστής του έργου του, το αρνήθηκε.

Όπως ανέφερε η επιστολή του Γιώργου Χατζιδάκι η άρνηση χορήγησης άδειας συνδέεται με το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «Αφιερωματικό Έτος Μάνου Χατζιδάκι».

Επισημαίνοντας παράλληλα στο μήνυμα ότι όλες οι συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν δημόσια εκτέλεση έργων του σπουδαίου συνθέτη είναι απολύτως συγκεκριμένες κι έχουν ήδη προγραμματιστεί, σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι.

Έτσι, στίχοι του Νίκου Γκάτσου που ντύθηκαν με τη μουσική του Χατζιδάκι και είχαν πρωτοτραγουδηθεί από τον Μανώλη Μητσιά, στη συγκεκριμένη βραδιά ακούστηκαν σε απαγγελία, με την αρχική αμηχανία των θεατών να μετατρέπεται σε «αγκαλιά» αφού το κοινό τραγούδησε αυθόρμητα τα τραγούδια.

Οι αντιδράσεις από τους καλλιτέχνες

Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων σπουδαίων δημιουργών με πολλούς καλλιτέχνες να παίρνουν δημόσια θέση.

Η Άννα Βίσση δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Μανώλη Μητσιά ανέφερε πως: «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους… ».

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση για τον Μανώλη Μητσιά. | Instagram/ annavissiofficial

«Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται» έγραψε η Καίτη Γαρμπή ασκώντας έντονη κριτική για τη διαχείριση του έργου μεγάλων δημιουργών.

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους.

Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει "Τον Γιάννη το φονιά", είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά».

Το μήνυμα της Καίτης Γαρμπή. | Instagram/ kaitigarbi



Η ερμηνεύτρια Μαρία Παπαγεωργίου έκανε λόγο για έλλειψη ορίων και λογικής αναφορικά με την απαγόρευση αυτή.

«Ακούμε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλλει τον «Γιάννη τον φονιά», 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, καθώς δεν δόθηκε άδεια από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι να τραγουδηθεί σε αφιερωματική συναυλία για τον Νίκο Γκάτσο και βιώνουμε έναν καλλιτεχνικό θρήνο. Τη στιγμή που διψάμε για λίγες σταγόνες τέχνης, είμαστε ήδη στεγνοί από την έλλειψη ορίων και λογικής», έγραψε.

Μαρία Παπαγεωργίου | Facebook/ Maria Papageorgiou

«Η απαγόρευση στον τεράστιο Μανώλη Μητσιά είναι απαράδεκτη.Ήταν ο πρώτος ερμηνευτής πολλών τραγουδιών του Χατζιδάκι.Και είναι και τόσο μεγάλος τραγουδιστής και εκπληκτικός άνθρωπος.Η απαγγελία του τραγουδιού με τσάκισε.Κρίμα κι άδικο.Καταλαβαίνω τις απαγορεύσεις σε εκτελέσεις που χαλάνε το τραγούδι.Αλλά όχι στον Μητσιά!» σημείωσε ο Στάθης Δρογώσης.



Η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση | Facebook/ Στάθης Δρογώσης - Stathis Drogosis



