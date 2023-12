Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

Το μεγαλύτερο συνέδριο για το αθλητικό management και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, το “Front Runners in Sports Management 5.0” επιστρέφει πιο πλούσιο από ποτέ με πάνω από 60 σπουδαίους ομιλητές και άκρως ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που αφορούν στον Αθλητικό Τουρισμό, τη Βιωσιμότητα, τον Αθλητισμό και την Αθλητική Βιομηχανία.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου είναι υβριδική και οι δύο επόμενες θα γίνουν online, με δωρεάν παρακολούθηση για όλους τους ενδιαφερόμενους όλες τις μέρες.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου: https://www.front-runners.gr/sessions

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, μπορούν να δημιουργήσουν εντελώς δωρεάν το προφίλ τους στην πλατφόρμα, που παρέχει απεριόριστη δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών του χώρου και σπουδαστών.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Sports Management Program και το Sports Management Student Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece και την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group.

Κορυφαία Ονόματα δίνουν το «παρών» στο συνέδριο

Στη λίστα των φετινών ομιλητών περιλαμβάνονται ονόματα εκπροσώπων από κορυφαίους οργανισμούς, εταιρείες και ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα μιλήσουν οι:

Από τον χώρο του μπάσκετ:

Matina Kolokotronis (NBA/Sacramento Kings), Danielle Doza (NBA/Cleveland Cavaliers & Rock Entertainment Group), Georgia Sapounas (NBA/Cleveland Cavaliers), Michael Belot (NBA/Milwaukee Bucks), Joe Arlauckas (EuroLeague), Θεμιστοκλής Καρβουντζής (FIBA Asia), Ζαχαρίας Σταγάκης (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), Ιωσήφ Νικολαΐδης (10Academy)

Από τον χώρο του ποδοσφαίρου:

Τάσος Μπακασέτας (Εθνική Ελλάδος), Yvonne Harrison (Women In Football), Magdalena Nour (Malmo FF), Παναγιώτης Αρωνιάδης (Stars Inc.11), Πασχάλης Τουντούρης (PROSPORT)

Από τον χώρο του μαραθωνίου / τρεξίματος / στίβου:

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολυμπιονίκης βάδην), Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιονίκης άλμα επί κοντώ), Κωνσταντίνος Καρνάζης (Πρεσβευτής Ελληνικού Τουρισμού, υπερμαραθωνοδρόμος), Τζο Μαντά (υπερμαραθωνοδρόμος), Σωτήρης Κυρανάκος (ΣΕΓΑΣ, Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας), Βασίλης Γερογιάννης (Τρέξε Μαζί Μου), Νίκος Καλοφύρης (Metsovo Ursa Trail), Χριστίνα Καραμίχου (Mykonos Running Festival), Μαρία - Ελουίζα Σταβάρα (Σύλλογος Δρομέων Ελπίδας), Δημήτρης Τζεφαλής (O.S.B. Endurance Team), Βασίλης Τζουμάκας (Zagori Mountain Running & My Adventure)

Από δημόσιους & διεθνείς φορείς:

Όλγα Κεφαλογιάννη (Υπουργείο Τουρισμού), Γιώργος Μαυρωτάς (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), Άντζελα Γκερέκου (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), Σπύρος Ζαννιάς (Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία & Ολυμπιακή Επιτροπή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις), Ευγένιος Βασιλικός (Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού), Σταυρούλα Αντωνάκου (Περιφέρεια Αττικής/Ολυμπιονίκης), Μάκης Ασημακόπουλος (Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία), Νίκος Γέμελος (Δήμος Πειραιά), Ησάια Κιοϊλόγλου (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή), Ηλίας Μπουρμάς (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Από τον χώρο του γκολφ:

David Ashington (Costa Navarino Golf), Θάνος Καραντζιάς (Birdie Events / Greek Maritime Golf Event / PGA Greece), Παναγιώτης Σαμπαζιώτης (Porto Carras Grand Resort)

Από την ιστιοπλοΐα:

Παύλος Καγιαλής (Χάλκινος Ολυμπιονίκης), Γιάννης Ορφανός (Πρωταθλητής Ελλάδος)

Από κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς:

Ajin Jacob Abraham (PLUS Sports & Entertainment), Daniel Cade (Responsible Sport), Kristen Fulmer (Oak View Group & GOAL), Mie Kajikawa (Sport for Smile), Χριστίνα Κορομηλά (Digital Minds), Ιωάννης Κωνσταντόπουλος (The Sports Footprint), Matthew Leopold (European Sponsorship Association), Orjan Lundberg (D’Niche Inc.), Antam El Malaouani (SIXT), Billy Mayhaw (Panini America), Jonathan Miseroy (Generation Amazing Federation), Μάιρα Πασσιά (ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ), Markus Redl (ecoplus Alpin GmbH), David Reel (GTS Distribution), Ιωάννης Σόμπολος (Trace ‘n Chase), George Timms (Touchline Earth), Αναστάσιος Τραϊανός (Bolton Lads and Girls Club Sports), Άκης Τσόλης (ActiveMedia Group), Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (WWF Ελλάς)

Από το beach volley:

Βαγγέλης Πολυμερόπουλος (Ios Beach Volleyball World Tournament)

Από το boccia:

Γρηγόρης Πολυχρονίδης (Χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Πρωταθλητής Ευρώπης)

Από το hockey:

Marcus Filipsson (Bauer Hockey)

Ακαδημαϊκοί:

Μιχάλης Αναγνώστου (Loughborough University), Πάνος Βλαχόπουλος (Deree – The American College of Greece), Αργυρώ Ελισάβετ Μανώλη (University of Bergamo), Στέλλα Λειβάδη (Deree – The American College of Greece), Ευγενία Τζουμάκα (Deree – The American College of Greece), Josie Traberg (Norwegian School of Sport Sciences), Άννυ Τριανταφύλλου (Deree – The American College of Greece)

Δωρεάν Συμμετοχή & Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι και φέτος δωρεάν καθώς σκοπός είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού για το παρόν και το μέλλον του Sports Management. Το συνέδριο ξεχωρίζει για την πληρότητα της πληροφόρησης που προσφέρει στο κοινό και στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης.

Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., ως Platinum Χορηγός του συνεδρίου έδωσε φέτος την ευκαιρία σε έναν σπουδαστή, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή και διδακτορικών σπουδών να κερδίσει μια θέση στους ομιλητές του φετινού συνέδριου. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ο νικητής θα λάβει τη θέση του ανάμεσα σε σπουδαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάντε εγγραφή στο YouTube και στο Spotify και παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου.

Platinum Χορηγός της διοργάνωσης είναι η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Outdoor Partner της διοργάνωσης είναι η The North Face

Bronze Χορηγός της διοργάνωσης είναι η εταιρεία Βίκος.

Sustainability Partner είναι η The Sports Footprint.

Digital Platform Partner του συνεδρίου είναι η LiveOn.

Την παραγωγή του συνεδρίου έχει αναλάβει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

#FrontRunners2023

Website: www.front-runners.gr

Social Media

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube

Spotify

TikTok