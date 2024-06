Παραξενόφωνο: Οι VOODOO DRUMMER εμπλουτίζουν τον ήχο τους

Προσθέτοντας ως τρίτο όργανο το "Παραξενόφωνο" (Αφρικανικό Μπαλαφον, περίεργα κουρδισμένο μεταλλόφωνο μιας οκτάβας) το πειραματικό ντουέτο εμπλουτίζει τον ήχο του και παρουσιάζει αυτό το δείγμα από το πρώτο επερχόμενο άλμπουμ τους.

"I’m very grateful for it" Deb Grant BBC 6 Music

Tο βίντεο ξεκινά με το“Bacchae”, μία σύνθεση του Χρήστου Κουτσογιάννη γραμμένη για τις Βάκχες, που ακολούθησαν τον Διόνυσο ακόμη και στον Άδη, στον Κάτω Κόσμο!

Στην συνέχεια το “Elf Dance”, ένα υπέροχο βαλς του Moondog, μιας από τις βασικές τους επιρροές!

Το βίντεο κλείνει με μια τολμηρή διασκευή στα τραγούδια του θρυλικού ρεμπέτη Γιώργου Μπάτη "Γυφτοπούλα στο Χαμάμ" και "Μπουφετζής"!

The VOODOO DRUMMER duo:

Σταύρος Παργινός: Βιολοντσέλο - Παλαμάκια

Χρήστος Κουτσογιάννης: Κυμβαλοτύμπανα - Παραξενόφωνο

Βιντεοσκόπηση: Jean Paul Harter

Ηχογράφηση και μίξη: Κωνσταντίνος Τσιώλης

Φωτογραφίες: Nik Nak Studio

[email protected]

https://www.facebook.com/voodoodrummer