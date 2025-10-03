Μενού

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Είναι φίλος μου»

Το νέο βιβλίο «Είναι φίλος μου» του συγγραφέα Νίκου Χαρόπουλου παρουσιάστηκε στο αναγνωστικό κοινό από την the law of success publishing, στην ΙΑΝΟ Αθήνας.

Reader symbol
Newsroom
δδγδ
  • Α-
  • Α+

H παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην γεμάτη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Για το βιβλίο εκτός του συγγραφέα μίλησαν ο καθηγητής στο Ιόνιο πανεπιστήμιο Άρης Κουμπαρέλης ενώ τον συντονισμό της είχε η δημοσιογράφος Άννα Γυπαράκη Νικολακάκη.

Το «Είναι φίλος μου» πλημμυρίζει από φιλία. Στις πέντε διαφορετικές ιστορίες του όλοι οι ήρωες απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που βιώνουν τις χαρές και τις λύπες της ζωής, συνυπάρχουν, αγαπούν, ονειρεύονται, ταξιδεύουν, θλίβονται, αλλά πάνω απ’ όλα, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Η φιλία δεν είναι απλώς μία αξία· είναι η στέρεη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πιο βαθιές και πολύτιμες σχέσεις του ανθρώπου, δίνοντας νόημα στην καθημερινότητα και εμπλουτίζοντάς τη με αμοιβαία αγάπη, υποστήριξη και κατανόηση. 

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλβιοπωλεία.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

BRANDED CONTENT