Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Είναι φίλος μου»

H παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην γεμάτη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού βιβλιοπωλείου.
Για το βιβλίο εκτός του συγγραφέα μίλησαν ο καθηγητής στο Ιόνιο πανεπιστήμιο Άρης Κουμπαρέλης ενώ τον συντονισμό της είχε η δημοσιογράφος Άννα Γυπαράκη Νικολακάκη.
Το «Είναι φίλος μου» πλημμυρίζει από φιλία. Στις πέντε διαφορετικές ιστορίες του όλοι οι ήρωες απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που βιώνουν τις χαρές και τις λύπες της ζωής, συνυπάρχουν, αγαπούν, ονειρεύονται, ταξιδεύουν, θλίβονται, αλλά πάνω απ’ όλα, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Η φιλία δεν είναι απλώς μία αξία· είναι η στέρεη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πιο βαθιές και πολύτιμες σχέσεις του ανθρώπου, δίνοντας νόημα στην καθημερινότητα και εμπλουτίζοντάς τη με αμοιβαία αγάπη, υποστήριξη και κατανόηση.
Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλβιοπωλεία.
