Περισσότεροι από 1.000 Αϊ Βασίληδες από 33 χώρες κατέκλυσαν την Αθήνα στο Athens Santa Run 2025

Ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας έδωσαν χιλιάδες Αϊ Βασίληδες, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, μουσικής και αλληλεγγύης. Κάτοικοι και επισκέπτες πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης, συμμετέχοντας στο Athens Santa Run 2025 του Δήμου Αθηναίων, που διοργάνωσε μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη κοινότητα τρεξίματος, το Offline Running Association.

Περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, από 33 χώρες όπως ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Δομινικανή Δημοκρατία, Αυστραλία, Κίνα, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Ιράν, Κιργιστάν, Μπαγκλαντές, Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ρωσία, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σουηδία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Μαυροβούνιο, Ισραήλ, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο και Ελλάδα πήραν μέρος στη γιορτινή διαδρομή, καλύπτοντας μία απόσταση 2,8 χιλιομέτρων.

Οι δρομείς έτρεξαν επί της οδού Αθηνάς προς την Ερμού και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Αγίων Ασωμάτων και την οδό Πειραιώς φτάνοντας στην πλατείας Ομόνοιας. Εκεί τους υποδέχθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου ενώ τερμάτισαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο όπου παρέλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο. Όλοι οι συμμετέχοντες κράτησαν ως ενθύμιο τη στολή του Αϊ Βασίλη με την οποία έτρεξαν.

Δίνοντας το σύνθημα εκκίνησης, μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα αφήνουμε τα αυτοκίνητα και γεμίζουμε το κέντρο της Αθήνας με μικρούς και μεγάλους, αλλά και τετράποδους, Άϊ Βασίληδες. Τρέχουμε για καλό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για δράσεις αλληλεγγύης και αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων. Δεν έχει σημασία ο χρόνος, αλλά η συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους. Και του χρόνου πάλι εδώ».

Μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα στο Christmas Market

Το επίκεντρο της μεγάλης αυτής γιορτής ήταν η Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Από εκεί τον ρυθμό έδινε ο μουσικός σταθμός Rock FM, με τους μουσικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή να παρουσιάζουν τον αγώνα. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και των επισκεπτών, υπήρχε η δυνατότητα στάθμευσης στο υπόγειο parking της πλατείας Κοτζιά, με δωρεάν χρήση για τις δύο πρώτες ώρες.

Μέρος των εσόδων της συμμετοχής στο SantaRun θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και στην ενίσχυση των αθλητικών δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο NIO firefly του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προπορεύτηκε στην εκκίνηση του αγώνα και ήταν και αυτό σε Χριστουγεννιάτικη αμφίεση, όπως όλοι οι συμμετέχοντες.

Το Athens Santa Run 2025 υποστήριξαν οι: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και ΒΙΚΟΣ COLA ως Silver Sponsors, και Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, NIO, SIXT, YAMAHA, Mailo’s–The Pasta Project, Γρηγόρης, Φούρνος Βενέτη, Armando Pizzeria ως Official Sponsors.

Η ΒΙΚΟΣ COLA χάρισε την απόλυτη δόση απόλαυσης σε όλους τους Αϊ Βασίληδες του Athens Santa Run 2025.

Διοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), σε συνεργασία με το μεγαλύτερο running club της χώρας, το Offline Running Association και την Αctive Media Group.

