To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας Περιστερίου (δίπλα στο Δημαρχείο), υπό την αιγίδα του Δήμοu Περιστερίου, και θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 14:30 και από τις 17:00 έως τις 20:00.

Πρόκειται για μια ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και τις οικογένειες της πόλης, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής προσφοράς.

Κεντρικό άξονα της διοργάνωσης αποτελεί το μπάσκετ, με τη διεξαγωγή τουρνουά 3×3 για παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, καθώς και διαγωνιστικών δραστηριοτήτων για μικρότερες ηλικίες. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρών αθλητές και μέλη της ανδρικής ομάδας μπάσκετ, η μασκότ του συλλόγου, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του χώρου.

Δηλώσεις συμμετοχής για το τουρνουά 3×3 πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/Qx6fwBoYakj7N2tp8

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πίστα για πατίνια, δραστηριότητες ρομποτικής από το Garage Robotics, face painting, διαδραστικά παιχνίδια και πολλές ακόμη δράσεις για παιδιά.

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά ένα σημείο συνάντησης για την τοπική κοινωνία, προσφέροντας μια ημέρα γεμάτη δημιουργικές εμπειρίες και αθλητική δράση για μικρούς και μεγάλους.

Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία προμήθειας και παραγωγής ενέργειας ΗΡΩΝ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης με το ΗΡΩΝ Happy Hour, δίνοντας μια “happy” νότα στην εκδήλωση, και μεταμορφώνοντας τη μέρα σε μια αληθινή γιορτή χαράς!

Μέσα από μια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών, δημιουργικών εργαστηρίων και εκπλήξεων, ο ΗΡΩΝ μετατρέπει την έννοια της ενέργειας στην πιο “happy” εμπειρία, μοιράζοντας στιγμές διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι πρωταγωνιστές της δικής τους "happy hour", ανακαλύπτοντας πώς η ενέργεια μπορεί να προσφέρει όχι μόνο φως αλλά και ατέλειωτα χαμόγελα σε όλη την οικογένεια.

Στο Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ, μπορείτε να λάβετε μέρος σε δράσεις, να διασκεδάστε, να κερδίσετε πλούσια δώρα και να ζήσετε τις πιο “happy” στιγμές της χρονιάς!

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΓΣ Περιστερίου, τηλ. 210 5777147 (καθημερινά 15:00 – 21:00)