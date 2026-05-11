Καιρός: Ξεκινάνε από τώρα τα 30αρια - Σε ποιες περιοχές και μέχρι πόσο θα κρατήσει το σύντομο καλοκαίρι

Συνθήκες καλοκαιριού αναμένεται να δούμε, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιοφάνεια θα αποτελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς, με την κορύφωση της ζέστης να αναμένεται την Τρίτη, πριν αλλάξει πάλι ο καιρός την Τετάρτη.

Η Δευτέρα αρχίζει με γενικά αίθριο καιρό, ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 30 με 31 βαθμούς. Στην Κρήτη μάλιστα αναμένονται ακόμη υψηλότερες τιμές, έως και 32 βαθμοί Κελσίου.

Δευτέρα (11/5): Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις

Σήμερα Δευτέρα (11/5) ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα καλός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και μόνο αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα δημιουργούν μια ελαφριά θολότητα στην ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να επηρεάζουν ουσιαστικά την εικόνα του καιρού.

Το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες και αυξημένη υγρασία κυρίως στα ηπειρωτικά, ωστόσο τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται μικρή αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, κοντά στα σύνορα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ στα περισσότερα πελάγη. Στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάσουν πρόσκαιρα έως και τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, κυρίως μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τις θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας.

Στα περισσότερα ηπειρωτικά αναμένονται μέγιστες τιμές από 25 έως 28 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς ή και λίγο υψηλότερα.

Χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στα νησιά, κυρίως στα μικρότερα, λόγω της επίδρασης της ακόμη σχετικά δροσερής θάλασσας.

Αττική

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει και τους 28.

Θεσσαλονίκη

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πολύ μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς.

Τρίτη (12/5): Πάνω από 30 βαθμούς

Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Τρίτη, όταν οι θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι δυτικοί άνεμοι, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβάτες στα ανατολικά ηπειρωτικά, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Αλλαγή σκηνικού από Τετάρτη

Από την Τετάρτη και μετά ο καιρός θα επιστρέψει σε ανοιξιάτικες συνθήκες, με περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και νοτιότερα.

Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα οδηγήσουν σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι στα νότια θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά ακόμη περισσότερο.