Με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία ιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του προέδρου του ΕΟΔΥ Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, πραγματοποιήθηκε ο επαναπατρισμός στην Αθήνα περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, του Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο σημειώθηκαν κρούσματα χανταϊού.

Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 70χρονος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός αναμένεται να τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Νέα κρούσματα χανταϊού από τους επιβάτες που επαναπατρίστηκαν στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, ένας Αμερικανός πολίτης βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ενώ ένας άλλος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ την Κυριακή.

Το υπουργείο ανέφερε ότι, από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται από κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχε εντοπιστεί έξαρση του χανταϊού, ένας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας άλλος έχει βγει ήπια θετικός σε εξέταση PCR για το στέλεχος Andes του ιού.