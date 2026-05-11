Το κανάλι που διεκδικεί έντονα τη Σία Κοσιώνη - Και αυτός είναι ο ρόλος που θέλει να της δώσει

Η απότομη εκτίναξη του υδραργύρου στις καιρικές θερμοκρασίες συμβαδίζει με αυτές στα κτίρια των τηλεοπτικών σταθμών. Η άνοιξη και το καλοκαίρι αναμένονται πολύ πιο θερμοί από τις αρχικές προβλέψεις ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που προβλέπουν άμεσα ξέσπασμα μεταγραφικού καύσωνα με πολλές ανατροπές και καραμπόλες.

Η επόμενη μέρα για τον Βασίλη Παπαδρόσο και τη Σία Κοσιώνη και το ενδεχόμενο τηλεοπτικού reunion

Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων δύο θέσεις έχουν «χηρεύσει» στον ΣΚΑΪ. Αυτή του Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης και αυτή του προσώπου στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή χρέη Επικεφαλής στην ενημέρωση του ΣΚΑΪ εκτελεί ο αναπληρωτής διευθυντής Φώτης Καφαράκης. Κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν αποκλείεται το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» με την υποσημείωση πως ο Φώτης Καφαράκης ήταν Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Ζούλα που τώρα είναι Πρόεδρος και Εντεταλμένος σύμβουλος Ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ.

Δύο ακόμη ονόματα βέβαια κυκλοφορούν έντονα στους διαδρόμους του Φαλήρου και ευρύτερα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Το πρώτο είναι του Νίκου Στραβελάκη που τώρα είναι στο Open, στο παρελθόν εκφωνούσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ τα Σαββατοκύριακα ενώ έχει διατελέσει στο παρελθόν Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης στο Mega. Το δεύτερο όνομα είναι του Άγγελου Πετρόπουλου ο οποίος συνεργάστηκε με τον Αλέξη Παπαχελά στα ντοκιμαντέρ του και στο παρελθόν ήταν Διευθυντής Ενημέρωσης στον ΑΝΤ1.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Λιάγκας - ΑΝΤ1: Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις - Η ημερομηνία «κλειδί»

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως «κλειδώνει» η μετακίνηση του Βασίλη Παπαδρόσου στον ΑΝΤ1 αν και το έμπειρο στέλεχος έχει δεχθεί κρούση και για την επιστροφή του στον Alpha. Ωστόσο το κανάλι του Αμαρουσίου δείχνει αυτή τη στιγμή ως η επικρατέστερη επιλογή και μένει να δούμε εάν θα αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης ή άλλη επιτελική θέση. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία θα έχει υπό την εποπτεία του τον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1 τον οποίο θα αναλάβει και να τον αναδιαμορφώσει.

Η Σία Κοσιώνη αν και φέρεται από πηγές του ρεπορτάζ βέβαιη προς μετακίνηση στον ΑΝΤ1 και εν νέου συνεργασία με τον Βασίλη Παπαδρόσο δεν έχει πάρει ακόμη αποφάσεις.Άλλωστε η αποστροφή στις δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες «Τώρα θέλω να ξεκουραστώ και ηρεμήσω» υποδηλώσει πως θέλει να πάρει χρόνο και απόσταση από τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΝΤ1 τη διεκδικεί με πολλά σενάρια να ακούγονται στο παρασκήνιο από την ανάληψη του «Καλημέρα Ελλάδα» έως ρόλο σχολιάστριας στο δελτίο ειδήσεων ή βραδινή εκπομπή έρευνας. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως πως δεν αποκλείεται η δημοσιογράφος να μετακινηθεί τελικά στο Mega και είναι βέβαιο πως εάν αυτό συμβεί θα προκύψουν καραμπόλες.

Όσον αφορά στην επόμενη ημέρα στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ προς το παρόν την εκφώνησή του αναλαμβάνει η Χριστίνα Βίδου. Στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων παραμένει προς το παρόν η Λένα Φλυτζάνη καθώς ακούγεται πως θα αναλάβει το κεντρικό με την είσοδο της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση μένει να δούμε εάν για το καθημεριανό μεσημβρινό δελτίο ο ΣΚΑΪ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση εκ των έσω ή θα στραφεί προς μεταγραφή στην αγορά.