Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή στα 90s σε σχέση με σήμερα;

Αν θέλεις να βλέπεις μπάλα με γκολ ανατροπής, αν θέλεις να βλέπεις over κι αμέτρητες ασίστ, αν με live streaming παίρνεις για πλάκα το διπλό, και έχεις μάθει από το κινητό σου να παίζεις στο λεπτό, τότε έχεις ήδη μυηθεί στην απόλυτη διαδραστική, στοιχηματική εμπειρία του app της Novibet και στην πιο κολλητική διαφήμιση με 90's ήχους που υπάρχει εκεί έξω. Να τη θυμηθούμε ξανά;

Νιώθεις πώς ήδη βρέθηκες σε μια χρονομηχανή και ταξίδεψες στα 90s και κρυφοχαμογελάς; Ας καταγράψουμε λοιπόν διαφορές της δεκαετίας του 90 με το Τώρα, που κάνουν εκείνη την εποχή να δείχνει σήμερα στα μάτια μας τόσο μαγική.

Όταν το Netflix ήταν ένα βίντεοκλαμπ

Στις 29 Αυγούστου 1997 ιδρύθηκε το γνωστό σε όλους μας, Netflix. Οι Μαρκ Ράντολφ - Ριντ Χέιστινγκς ήθελαν να εκμεταλλευτούν τον ερχομό του - εξωπραγματικά αργού τότε μα και τόσο εντυπωσιακού- Internet, για να δημιουργήσουν ένα μεταμοντέρνο βίντεοκλαμπ. Ο πελάτης μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα σε βιντεοκασέτες, και με μια μικρή συνδρομή, να τις λαμβάνει στο σπίτι του.

Αν έλεγες σε έναν φανατικό θεατή σειρών και ταινιών εκείνης της εποχής ότι θα μπορούσε να καταναλώσει 10-12 επεισόδια του αγαπημένο του προγράμματος, όποτε θέλει, θα σε κοιτούσε σαν εξωγήινο. Η αναμονή του επόμενου επεισόδιου της εκάστοτε σειράς, η προσμονή για να δείς στην τηλεόραση την ταινία που έχασες στο σινεμά, διαρκούσε 2-3-4 μήνες και έμοιζε αιώνας. Να θυμίσουμε ένα παράδειγμα: Όταν στα "Φιλαράκια" ο Ρος αποκάλεσε τη μέλλουσα γυναίκα του Έμιλυ, «Ρέιτσελ» ήταν Μάιος του 1996. Έφτασε Οκτώβριος της ίδιας χρονιάς για να μάθουμε αν ο Ρος και η Ρέιτσελ κατάφεραν να παραμείνουν φίλοι. Προφανώς το Netflix είναι μια σπουδαία καινοτομία. Αλλά και ο «πυρετός» της ανυπομονησίας για κάτι που πρόκειται να συμβεί στην ποπ κουλτούρα, είναι κάτι ανεκτίμητο. Και στα 90s ανυπομονούσαμε, πολύ.

Ανυπόμονες, ανυποψίαστες 90s υπάρξεις

Όταν μου ζητούν να περιγράψω τον αυθορμητισμό ανθρώπων στα 90s, τους δείχνω την εκπομπή «Πορτοκάλι» της Άννας Μαρίας Χαροκόπου, με τα πλάνα από wannabe ρέιβερς της εποχής να χορεύουν σεληνιασμένοι on camera, χωρίς να τους νοιάζει αν θα τους τσεκάρει κάποιος στα social media και θα μιλάει γι' αυτούς στο Facebook ή το Twitter. Τους δείχνω επίσης, το «Μπράβο» της Ρούλας Κορομηλά, με την θρυλική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά προς την Καίτη Γαρμπή, που δέχεται, γεμάτη γνήσια έκπληξη.Η αίσθηση ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, να χορεύεις την αγαπημένη σου μουσική ή απλά να εκδηλώνεις τα συναισθήματα σου, χωρίς να κινδυνεύεις να εκτεθείς μπροστά από μια κάμερα κινητού, ήταν αυτό έκανε τα 90s τόσο μαγικά. Και μιλώντας για μουσική...

Η κορυφαία δεκαετία της pop μουσικής

Η Madonna κυκλοφόρησε το "Justify My Love" και το "Ray Of Light". Η Janet Jackson και η Whitney Houston ότι «άγγιζαν» με τις μαγικές φωνές τους, γινόταν χρυσό. Οι Roxette, οι Backstreet Boys, η Christina Aguilera, η Britney Spears, οι East 17, oι Take That, οι New Kids on the Block, οι 5ive, οι NSync γενννήθηκαν από το 1989 ως το 1999 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να μας μαγεύουν με τη διαχρονική τους pop.

Οι Nirvana κυκλοφόρησαν το "Smells Like Teen Spirit" και οι Metallica το "Black Album". Στην Ελλάδα, οι Τρύπες μας χάρισαν το θρυλικό "Κεφάλι Γεμάτο Χρυσάφι" και τα Ξύλινα Σπαθιά την «Ξεσσαλονίκη». Μπορούμε να μιλάμε για αιώνες για τα σπουδαία pop/rock άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μέσα στη δεκαετία του `90. Η μουσική εκείνης της εποχής παραμένει αξεπέραστη!

Δεν υπήρχε ακόμα τρόμος

Η δεκαετία του `90 περιλάμβανε σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα, όπως ο πολεμος στον Περσικό Κόλπο και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Αυτά δεν υπήρχαν στα κινητά μας, μέσα σε χιλιάδες αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων όπως σήμερα, πάρα μόνο ως θέματα σε δελτία ειδήσεων και εφημερίδες. Η τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το Σεπτέμβριο του 2001 ήταν η πρώτη «σπίθα» που πυροδότησε αλλεπάληλες πολεμικές, οικονομικές, υγειονομικές κρίσεις που διαμόρφωσαν την παγκόσμια ιστορία και άλλαξαν τις ζωές μας για πάντα. Δεν πειράζει, θα έχουμε τα 90s για πάντα στα λευκώματα μας, την εποχή που δεν νιώθαμε υπαρξιακό τρόμο.

Για να μη ξεχνιόμαστε, μπήκες στο app της Novibet;