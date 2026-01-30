Μια καθαρά χειμωνιάτικη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών, με μεγάλο όγκο νερού, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η κορύφωση αναμένεται την Κυριακή, όταν το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φτάσει στη χώρα μας, φέρνοντας εκτεταμένα και εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έρχεται νέο, ισχυρό κύμα»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι το νέο σύστημα παρουσιάζει πολύ χαμηλή βαρομετρική πίεση, μεταφέροντας «πολύ νερό» και πολύ δυνατούς ανέμους.

Τονίζει ότι δεν πρόκειται για το φαινόμενο “Κριστίν”, το οποίο ολοκληρώνει σήμερα την επίδρασή του, αλλά για νέα κακοκαιρία, σαφώς πιο οργανωμένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι βέβαιο ότι θα εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Κυριακή, σε βαθμίδα έντονης επικινδυνότητας.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ: Ο Φεβρουάριος «μπαίνει» με κακοκαιρία

Η ΕΜΥ εκτιμά ότι ο Φεβρουάριος θα κάνει «ποδαρικό» με γενικευμένες βροχές και καταιγίδες την Κυριακή, επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι:

Από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο , νέες βροχές θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η Αττική ενδέχεται να έχει σύντομες βροχές Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο.

Η Κυριακή χαρακτηρίζεται ως η πιο επικίνδυνη ημέρα, με καθολική κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτική πρόγνωση Παρασκευής (30/1)

Νεφώσεις στα δυτικά, νότια και βορειοανατολικά.

Βροχές έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε δυτικά, νοτιοδυτικά, βόρεια, ορεινά Κρήτης και ανατολικό Αιγαίο.

Σταδιακή εξασθένηση και περιορισμός των φαινομένων.

Θερμοκρασίες:

Δυτική Μακεδονία: 0–11°C

Μακεδονία/Θράκη: 3–14°C

Θεσσαλία: 5–17°C

Ήπειρος: 4–13°C

Στερεά/Πελοπόννησος: 7–16°C

Ιόνιο: 10–14°C

Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο: 9–15°C

Κυκλάδες: 12–16°C

Δωδεκάνησα: 13–16°C

Κρήτη: 12–21°C

Σάββατο 31/1: Τοπικές βροχές – Ενίσχυση το βράδυ

Στα δυτικά: νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Από αργά το βράδυ: ενίσχυση φαινομένων στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρωινές καταιγίδες στο Αιγαίο.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι:

Νότια: δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ

Βόρεια: ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3–5 μποφόρ

Ιόνιο: από το βράδυ νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ

Κυριακή 1/2: Ημέρα υψηλής επικινδυνότητας

Η Κυριακή φέρνει γενικευμένη κακοκαιρία:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Έντονα φαινόμενα σε δυτικά, Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία και ανατολικό Αιγαίο .

Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Άνεμοι 7–8 μποφόρ στα πελάγη.

Πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Η νέα κακοκαιρία της Κυριακής αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έντονα φαινόμενα και σημαντική επιδείνωση του καιρού

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων, όπως του Κλέαρχου Μαρουσάκη, υπογραμμίζουν την ανάγκη προσοχής, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους. Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ και τα έκτακτα δελτία για συνεχή ενημέρωση.