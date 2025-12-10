Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας θέλει να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και ειδικότερα τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» ότι η υλοποίηση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει και ότι όσοι έχουν λάβει στο κινητό τους την επιταγή αγοράς ενός νέου ηλιακού θερμοσίφωνα (voucher) μπορούν άμεσα να προμηθευτούν τον ηλιακό θερμοσίφωνα της προτίμησης τους.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα επιδότησης οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι (ημερομηνία έγκρισης 11/11/2025) θα πρέπει να προσέξουν τις παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες :

H εξαργύρωση της επιταγής (voucher) για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 09/02/2026

Η εξαργύρωση της επιταγής (voucher) για την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 12/03/2026

Για την διευκόλυνση όλων και κυρίως των καταναλωτών, η ΕΒΗΕ παροτρύνει τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» να αξιοποιήσουν εγκαίρως τις επιταγές αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα (voucher) ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.

Τέλος η ΕΒΗΕ συστήνει στους καταναλωτές να προτιμήσουν την αγορά ενός καθαρά ελληνικού ηλιακού θερμοσίφωνα , με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία αναγνωρισμένη σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως είναι τα εκατοντάδες μοντέλα ηλιακών θερμοσιφώνων που παράγουν τα μέλη της. (περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της ΕΒΗΕ).