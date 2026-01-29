Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συνεχίζει μέσα από το Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» να στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κοινωνία, ενισχύοντας φορείς που βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Πρόγραμμα της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνει τόσο διαχρονικές δωρεές τροφίμων προς κοινωφελείς οργανισμούς, όσο και έκτακτες δωρεές τροφίμων σε περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων που δοκιμάζουν συνανθρώπους μας.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., μέσω του «Θρέφουμε με αγάπη», προσέφερε περισσότερες από 720.000 μερίδες τροφίμων, καθώς και 10 τόνους αλεύρων, στηρίζοντας περισσότερους από 100 φορείς πανελλαδικά. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων, Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί για παιδιά, η Τράπεζα Τροφίμων, καθώς και πολλοί ακόμη κοινωνικοί φορείς.

Παράλληλα, η Eταιρεία συνέχισε τη μακρόχρονη και σταθερή στήριξή της προς οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το Ίδρυμα «Θεοτόκος», τον Παιδικό σταθμό του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Φίλοι του Παιδιού» και την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, προσφέροντας προϊόντα σε μηνιαία βάση, για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών. Επίσης, από το 2025, η Εταιρεία έχει εντάξει στις σταθερές μηνιαίες δωρεές τροφίμων την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας και τον Παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου.

Αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. παραμένει και το 2026 σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη ευάλωτων ομάδων, συνεχίζοντας με συνέπεια να προσφέρει και να «Θρέφει με αγάπη».