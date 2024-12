Προτάσεις για ξεχωριστά δώρα για όλους τις φετινές γιορτές

Ανακαλύψτε μοναδικές ιδέες δώρων ανάμεσα σε επιλογές που στηρίζουν τους Έλληνες δημιουργούς, έχουν συμπεριληπτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μας φροντίζουν, και μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς,

Δώρα με την υπογραφή Ελληνίδων designers

Χρυσά και ασημένια γούρια από την Theodora D.

Η βραβευμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων, που το 2023 αναδείχθηκε Designer of The year στο Μόναχο, Theodora D. παρουσιάζει την συλλογή από γούρια για το 2025. Η σειρά από ασήμι ονομάζεται «Όλος ο κόσμος στα χέρια σου» και δείχνει την σελήνη να σχηματίζει το δυο και το πεντάκτινο αστέρι το πέντε.

Παράλληλα, η Theodora D. παρουσιάζει τον θαλάσσιο κρίνο (pancratium maritimum) σε χρυσό 18κ με πέντε πέταλα εμπνευσμένο από τον μινωικό πολιτισμό. Ένα σύμβολο αναγέννησης, υγείας και αρχοντικής εμφάνισης.

Πού θα τα βρείτε:

Στην νέα της μπουτίκ: Καψάλη 8, Κολωνάκι και στο www.theodorad.com

Γούρι-καρφίτσα με την υπογραφή της Katerina Makriyianni

Το γούρι για το 2025 με την υπογραφή της Κατερίνας Μακρυγιάννη γίνεται καρφίτσα που κρύβει μια σκέψη και μια προτροπή: να μοιραζόμαστε ζωή, συναίσθημα και στιγμές, να κρατάμε την καρδιά μας ανοιχτή στη ροή του κόσμου.

Φτιαγμένη από επιχρυσωμένο μπρούτζο και σμάλτο, είναι μια διακριτική σύντροφος, μια υπενθύμιση να ζούμε με αλήθεια και ουσία.

Πού θα το βρείτε:

Σε συνεργαζόμενα καταστήματα, στο Technima Ανδρέα Παπανδρέου 23, Χανιά και οnline στο katerinamakriyianni.com

Custom-made δημιουργία της Denise Eleftheriou

Αν ψάχνετε τι θα φορέσετε εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο τις γιορτές ή αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο που θα μείνει για πάντα αλλά αποτελεί και μία μοναδική εμπειρία, τότε αξίζει να επισκεφτείτε το ατελιέ της Denise Eleftheriou στην περιοχή του Χίλτον στο κέντρο της Αθήνας και να φύγετε με μία custom-made δημιουργία αποκλειστικά δώρο για τον εαυτό σας ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο.

Η Denise Eleftheriou ξεχωρίζει για τις τεχνικές υψηλής ραπτικής που χρησιμοποιεί στις δημιουργίες της, είναι απόφοιτη του Istituto Marangoni στο Μιλάνο, της διάσημης Σχολής Μόδας στην οποία έχουν βρεθεί αστέρες του fashion industry όπως οι Dolce Gabbana, Moschino κ.α. Την διακρίνει το minimal ύφος της, τα ιδιαίτερα fashion shows που παρουσιάζει, αλλά και το γεγονός ότι φροντίζει πάντα να ακολουθεί και να εμπνέεται από το στυλ της κάθε γυναίκας σεβόμενη την προσωπικότητά της.

Πού θα την βρείτε:

Στο ατελιέ της Σισίνη 39, Αθήνα κατόπιν ραντεβού. Πληροφορίες στο https://www.denise-eleftheriou.gr

Δώρα με αίσθημα φροντίδας

Φυτική σειρά περιποίησης των άκρων της Medifoot

Με αποκλειστική χρήση φυτικών βαμμάτων από την ελληνική φύση, χωρίς προσθήκη συντηρητικών, χρωμάτων και αρωμάτων και με ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων, η διακεκριμένη ποδολόγος Άννα Παγκά δημιούργησε την σειρά περιποίησης άκρων της Medifoot με δύο προϊόντα ειδικά τόσο για πρόληψη όσο και για αποκατάσταση.

Το Skin Protection Milk της Medifoot αποτελεί το γαλάκτωμα προστασίας και θρέψης για χέρια και πόδια. Είναι πλούσιο σε φυτικά συστατικά που προστατεύουν και θρέφουν το δέρμα αφήνοντας μια βελούδινη υφή. Η συσκευασία του είναι από ζαχαροκάλαμο και ανακυκλώσιμο καπάκι. Διακρίνεται για την άμεση απορρόφηση και στοχεύει να γίνει η καθημερινή συνήθεια για την φροντίδα των άκρων.

Η Nail Protection Lotion της Medifoot είναι λοσιόν κατάλληλη για την προστασία των νυχιών Δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη για αποκατάσταση και προστασία των νυχιών και του δέρματος κι έχει απλή και εύκολη εφαρμογή.

Πού θα τα βρείτε:

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο medifoot.gr, στα κέντρα ποδολογίας της MediFoot σε Αθήνα (Καψάλη 8) και Ρόδο (Π. Μελά 11), σε επιλεγμένα φαρμακεία και συνεργαζόμενα κέντρα αισθητικής.

Calmora Spa

Αν αναζητάτε ένα δώρο εμπειρίας για ένα ή δύο άτομα τότε ένα spa είναι η καλύτερη λύση. Η ζεστή φιλοξενία, ο επαγγελματισμός και η εξειδικευμένη γνώση είναι αυτά που ξεχωρίζουν το Calmora Wellness Spa στο Μαρούσι.

Μία πραγματική όαση χαλάρωσης λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, για εσάς και τους αγαπημένους σας. Αγοράστε εύκολα online την δωροκάρτα σας και κάντε ένα δώρο φροντίδας που όλοι το έχουν ανάγκη.

Πού θα το βρείτε:

Θησέως 27Α, Μαρούσι και στο https://calmora-spa.com/ στην επιλογή Gift Card.

Δώρα με μήνυμα συμπερίληψης και χειραφέτησης

Με το moto «The world has bigger problems than boys who kiss boys and girls who kiss girls» (Ο κόσμος έχει μεγαλύτερα προβλήματα από αγόρια που φιλούν αγόρια και κορίτσια που φιλούν κορίτσια), ο Δημήτρης Τσίκλης δημιούργησε το απόλυτο must-have μπλουζάκι της χρονιάς, μετατρέποντας την εμπειρία του από την σειρά «Άγριες Μέλισσες» σε ένα μήνυμα κατά της ομοφοβίας με όχημα την μόδα.

Μέσα από την σειρά Dimitris Tsiklis X The T-Shirt shop, ο ηθοποιός προτείνει βαμβακερές genderless δημιουργίες με ποικιλομορφία σε νούμερα και χρώματα και όπως έχει πει ο ίδιος: «Στο πάρτι για το φινάλε της σειράς προκειμένου να αποφύγω τις δηλώσεις για το “γκέι” φιλί, σκέφτηκα να φτιάξω ένα μπλουζάκι με αυτήν την φράση που είχα δει στο ίντερνετ και να περάσω με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα μου. Κι έτσι έγινε. Το μήνυμα βρήκε θετική ανταπόκριση και άρχισε να αναπαράγεται».

Πού θα το βρείτε:

Διαθέσιμο εδώ.

«Athens Raised. Woman Made. Not Kidding»

Το άσπρο φούτερ του Aiki Diounot από 100% οργανικό βαμβάκι είναι το statement piece της φετινής συλλογής. «Athens Raised. Woman Made. Not Kidding».

Φτιαγμένο με προσοχή στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια, το φούτερ αυτό εκφράζει τις αξίες του Aiki Diounot, ενός brand που φέρει την υπογραφή της Αθήνας, της χειροποίητης παραγωγής και φυσικά της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Πού θα το βρείτε:

Διαθέσιμο Πρατίνου 53, Παγκράτι και στο aikidiounot.com

Δώρο για καλό σκοπό

Αν ψάχνετε ένα δώρο με κοινωνικό αντίκτυπο τότε μπορείτε να κάνετε μία δωρεά στο MDA Ελλάς. Το MDA Ελλάς ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2000, με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των Μελών του με σπάνιες νευρομυϊκές παθήσεις. Οι Νευρομυϊκές Παθήσεις αφορούν σε παθήσεις, γενετικής κυρίως προέλευσης, που πλήττουν το μυϊκό σύστημα. Η σοβαρότητα και η κλινική εικόνα μεταξύ των παθήσεων διαφέρει. Πολλές οδηγούν στη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ενώ άλλες όχι. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πανελλαδικά πάνω από 1700 οικογένειες, κάποιες εκ των οποίων έχουν πλέον του ενός Μέλους που ασθενεί.

Οι δράσεις του MDA Ελλάς υλοποιούνται χάρη στην ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τις δωρεές.

Η δωρεά σας θα ενισχύσει τους σκοπούς του MDA Ελλάς βοηθώντας τα άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους.

Πού θα το βρείτε:

Μπείτε στο site του MDA Hellas πληροφορηθείτε για τις δράσεις του και καταχωρήστε την δωρέα σας mdahellas.gr/donate/